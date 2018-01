Tortugas de Florida bajo sospecha

¿ABANDONO O CLANDESTINIDAD? ¿Saben que aquellas tortuguitas que adquirimos un día con su piscina y palmerita ya no se pueden tener en casa? Estaríamos incumpliendo la ley. En la actualidad es una infracción administrativa que conlleva sanciones económicas de hasta 3.000 ?. Estas tortugas están incluidas en el catálogo de animales exóticos invasores dentro del Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto, que prohíbe, entre otras cuestiones, su POSESION. Por ello, se concedió a los propietarios el plazo de un año para "legalizarlas", es decir, tenían hasta el día 2 de agosto de 2014 para identificarlas y registrarlas. Lo cierto es que no se difundió como merecía la existencia de ese plazo, la gente no las legalizó y el abandono masivo es la consecuencia directa del temor a la multa. Hoy en día, el erario público gasta fortunas en recogerlas de los estanques de los parques, sin que muchos sepan el terrible destino que les espera ¿o sí? La mayoría serán sacrificadas. Por eso, en línea con las políticas éticas de bienestar animal, debemos pedir que aquel plazo se amplíe de nuevo, para que aquellos que aun las tengan, puedan regularizar su situación. Y es que, si la tenencia ha de ser responsable, no menos ha de ser legislar adecuando la ley a los problemas del entorno. Digamos NO al sacrificio ni abandono y démosle una solución

Sandra Barrera Vinent

abogado bienestar animal