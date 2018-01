La defensa en el juicio por la muerte de Saray argumenta el transtorno mental

La adicción a los videojuegos estuvo vinculada a la muerte de una joven de 27 años, Saray González, en la capital grancanaria, que fue asesinada en octubre de 2015 por un vecino, Alberto Montesdeoca, estudiante de Ingeniería Informática.

El suceso ocurrió el 27 de octubre de 2015, sobre las 16.30 horas. Alberto jugaba en línea con varias personas a videojuegos, sus gritos molestaron a Saray, que bajó al piso de su vecino y le reprendió por el ruido, lo cual fue el desencadenante de la agresión que culminó con la muerte de la joven. En el juicio, la abogada defensora argumentó que éste era víctima de la "violencia extrema" de los videojuegos porque es "adicto" a ese fenómeno y vivía en una "realidad paralela", por lo que reclamaba la absolución o una condena de sólo tres años de prisión. El propio acusado manifestó ser consciente "de que tenía un problema con los videojuegos. Lo que hice no lo pensé", aseguró Montesdeoca sobre los motivos que le llevaron a matar a golpes a Saray. No obstante, el Jurado negó que Alberto no fuera dueño de sus actos porque sus facultades de autocontrol y de comprensión de lo que hacía habían quedado anuladas por el efecto de su "adicción a los videojuegos" y por tener una "personalidad esquizoide", como sostenía la defensa.