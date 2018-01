La lista de espera para operarse en las Islas marca su mayor bajada en 14 años

La mayor bajada en Canarias durante los últimos catorce años, desde que en 2003 comenzaran a contabilizarse las listas de espera quirúrgicas con un tratamiento homogéneo en el sistema nacional de salud, y el primer cambio de tendencia interanual desde que en 2009, en los inicios de la crisis económica, empezaran a acumularse los pacientes que aguardan por una operación en los hospitales públicos de las Islas. La lista de espera en el Archipiélago registró durante 2017 un descenso del 16,5% con respecto al año anterior hasta situarse en 28.678 pacientes, es decir, 5.469 personas menos que los 34.327 ciudadanos pendientes de ingresar en quirófano a 31 de diciembre de 2016, anunciaron ayer el consejero de Sanidad del Gobierno autonómico, José Manuel Baltar, y el director general del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, justo en el primer aniversario al frente del área.

Canarias se convirtió así, además, en la primera comunidad que presentó los datos correspondientes al pasado ejercicio, un cómputo que todas las autonomías remiten cada semestre al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de acuerdo a los criterios fijados por real decreto. "Agradezco especialmente la colaboración y la profesionalidad de todo el personal del SCS que ha hecho posible los buenos resultados, su labor ha sido determinante en este descenso", subrayó el consejero autonómico de Sanidad sobre el aumento de los horarios laborales habituales y extraordinarios (tardes y fines de semana) de la plantilla pública.

Cinco días menos

No en vano, "estas cifras indican que, si bien el camino emprendido es el adecuado, hay que continuar trabajando y evaluando para corregir aquellos programas que no hayan funcionado, que no hayan dado los resultados esperados", valoró José Manuel Baltar antes de destacar que la demora media se redujo durante 2017 en cinco jornadas, de 181,5 a 176,5 días, por debajo del medio año o un semestre infranqueado desde el estallido de la gran recesión. Aunque la demora media todavía situó al Archipiélago en el último lugar de la clasificación autonómica, liderada por Navarra y País Vasco, "me encantaría que a finales de 2018 se pudiese decir que Canarias se encuentra ya en la maquina en lugar del vagón de cola del sistema nacional de salud", confió.

Precisamente, el número de pacientes con esperas superiores a seis meses disminuyó el pasado año un 23,6%, por lo que 3.021 personas con larga demora solucionaron su proceso quirúrgico. Por tanto, la cifra de usuarios que aguardan una operación por encima de medio año se situó en 9.796 personas, mientras que los pacientes que esperan menos de un semestre se colocó en 18.882 ciudadanos.

Tras resaltar la modificación en la estructura de la lista, con la salida de pacientes en espera desde 2014, el director del SCS apuntó que la mediana, un concepto estadístico introducido durante la etapa del socialista Jesús Morera como consejero, refleja que la mitad de los enfermos pendientes de operación contabilizaron una demora de 110 días en 2017 frente a las 131 fechas del año anterior. Además, la disminución global de las listas de espera quirúrgicas se concentró durante la última mitad del pasado ejercicio, según Conrado Domínguez, "teniendo en cuenta que la tendencia normal otros años en el segundo semestre es el incremento porque julio, agosto y septiembre es un periodo vacacional, pero pusimos en marcha el plan Verano y seguimos con los otros dos programas principales, Cirugía Mayor Ambulatoria 24 horas (CMA24) y Demora.

En su opinión "otra de las cuestiones importantes es que no todo funciona igual en todos los sitios, así que evaluamos todos los programas con la idea de evolucionar en aquellos que pueden obtener más eficiencia, el rendimiento de nuestros quirófanos todavía tiene una capacidad de mejora y adaptaremos los programas para intentar que esta tendencia siga durante 2018". Efectivamente, "desde el primer día se mantuvo la misma tesis de poner los recursos públicos al 100%, una vez que agotamos la capacidad porque carecemos de infraestructura, alquilamos un quirófano donde nos dejen, nuestra prioridad es resolver la situación a los ciudadanos, que estas demoras que todavía son un terrible lastre, a pesar de los números tan positivos presentados, sean cada día menores y recurriremos a todos los medios que tengamos a nuestro alcance", abundó José Manuel Baltar tras los acusaciones realizadas sobre una supuesta privatización del sistema público.

"El año pasado era criticado per se, por lo menos, ahora la gente ya me puede criticar por hacer o no hacer, creo que la diferencia es sustancial, abismal", consideró el responsable autonómico del área tras constatar que "la sanidad sigue siendo un arma arrojadiza, por mucho que a este consejero le disguste muchísimo, aunque podría consolar, mínimanente, que lo es en todos los territorios, salvo en dos que consiguieron un pacto social y político, Navarra y País Vasco". Justamente, José Manuel Baltar se mostró "muy satisfecho" con la firma del Compromiso para la mejora de la sanidad pública de Canarias, un documento consensuado durante diez meses entre Gobierno autonómico y un "altísimo porcentaje" de los agentes sociales, porque "es absolutamente insalvable el hecho de que haya personas que discrepan, pero aprovechamos todas y cada una de esas críticas para aprender y crecer, nuestro mensaje desde el primer día es diálogo, diálogo y diálogo".