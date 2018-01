Los bulos de la borrasca: ni nieve, ni granizo, 'ni ná' (por ahora)

La borrasca que desde el fin de semana está dejando en Canarias frío, fuertes vientos y temporal en el mar, además de algunas precipitaciones débiles, está llenando también las redes sociales de falsas imágenes.



Son fotos y vídeos de nevadas y granizadas en Tenerife y Gran Canaria que, supuestamente, habrían caído en estos días de enero de 2018, pero, en realidad, corresponden a fenómenos meteorológicos ya pasados, ocurridos en años anteriores en los que la nieve y el granizo sí hizo acto de presencia en la isla.



Este es el caso del vídeo que ha comenzado a circular en redes y que asegura ser de la tarde de este martes 16 de enero en el municipio tinerfeño de Vilaflor (mismas imágenes que también se han compartido en Gran Canaria asegurando que habían sido tomadas en dicha isla) y que pertenecen a una granizada que cayó en marzo de 2017 en Valleseco, en el barrio grancanario de Fontanales.



Un acontecimiento similar al que se produjo, en aquellas mismas fechas y acompañado de lluvias, en el municipio grancanario de Agüimes, en Teror o en otras localidades de las Medianías.



No obstante y por el momento los bulos se están centrando más en Gran Canaria. Tanto es así, que la Policía Local de Artenara publicó a primeras horas de la tarde de este martes en su cuenta de la red social Twitter un aviso advirtiendo de los falsos contenidos que circulan en Internet sobre el tiempo, que aseguran que ha nevado y granizado en la Cumbre grancanaria. "Que no te troleen o engañen, NO HA NEVADO y NO HA GRANIZADO, las imágenes que circulan por las redes son de otros años. El Frente que parecía podía alcanzarnos de lleno, se ha desplazado. Eso sí, PRECAUCIÓN en cumbres por Vientos racheados y fuertes a muy fuertes, 6° C, y niebla", señala el Cuerpo municipal.





