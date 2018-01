El Premio Nobel James E. Rothman abre un foro internacional en Tenerife

La Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) ha organizado el foro 'Exocytosis and endocytosis: From synaptic vesicles to nanodiscs', que comenzará este martes a las 17.00 horas y se celebrará hasta el sábado en el Hotel Costa Atlantis de Puerto de la Cruz, en Tenerife.

El ponente inaugural es James E. Rothman, Premio Nobel de Medicina en 2013, y la Universidad de La Laguna (ULL) es una de las entidades colaboradoras en la organización, a través del catedrático de Farmacología Ricardo Borges Jurado.

Este taller de EMBO pretende reunir a neurocientíficos, bioquímicos, biólogos celulares y biofísicos de todo el mundo en un foro multidisciplinar altamente especializado que se centra en el estudio de la exocitosis y la endocitosis, que son procesos biológicos fundamentales para el tráfico de la membrana de todas las células eucariotas.

Participarán más de veinte ponentes de reconocido prestigio, procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suecia, Alemania, Turquía y España. El listado de ponentes y programa completo puede consultarse en la web: http://meetings.embo.org/event/18-exo-endocytosis.

La intervención de apertura de James E. Rothman se desarrollará a las 17.15 horas. Rothman es un biomédico e investigador científico estadounidense nacido en 1950. Comenzó su carrera en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Stanford en 1978 y en 1984 fue nombrado responsable de una cátedra.

Estuvo vinculado como profesor de Biología Molecular a la Universidad de Princeton entre 1988 y 1991 y, posteriormente, fue uno de los fundadores del Departamento de Bioquímica y Biofísica Celular del centro médico para el cáncer Sloan-Kettering, que luego llegaría a dirigir.

En 2004 fue nombrado en la Universidad de Columbia como profesor de Fisiología y Biofísica Celular y director del Centro de Bioquímica. En 2008 se convirtió en profesor de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Yale, en donde actualmente dirige esa cátedra y es el jefe del Departamento de Biología Celular.

En 2002 ganó el Premio Lasker de investigación médica básica. En 2010, el Premio Kavli de Neurociencia, junto a Richard Scheller y Thomas C. Südhof, por el descubrimiento de las bases moleculares de la liberación de neurotransmisores. Y en 2013, el Premio Nobel de Medicina junto a Randy Schekman y Thomas C. Südhof por el descubrimiento de los principios moleculares que gobiernan cómo se entrega la carga "en el lugar correcto, en el momento adecuado, en la célula".