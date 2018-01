Catherine Deneuve pide perdón a las "víctimas" por su artículo sobre libertad sexual

La actriz francesa Catherine Deneuve justificó haber firmado la nota en defensa de la "libertad de importunar" de los hombres, publicada la semana pasada en Francia provocando polémica, pero presentó sus disculpas a las víctimas de agresiones sexuales en un texto publicado el domingo por la noche por el periódico Liberation.

"Saludo fraternalmente a todas las víctimas de actos odiosos que pudieron haberse sentido agredidas por este texto publicado en Le Monde, es a ellas y sólo a ellas que presento mis disculpas", escribe Deneuve.

El artículo de opinión, firmado por un centenar de mujeres, defiende "la libertad de importunar" de los hombres, estimándola "indispensable a la libertad sexual", a contracorriente con la ola surgida con el caso del magnate del cine Harvey Weinstein en Estados Unidos, una posición muy criticada y comentada los últimos días.

"Efectivamente firmé la petición titulada en el diario Le Monde 'Defendemos una libertad...' (...). Sí, amo la libertad. Pero no amo esta característica de nuestra época en donde todos consideran tener el derecho de juzgar, ser árbitros, condenar", explica Catherine Deneuve, que se expresa por primera vez desde que se publicó la nota.

"Una época en donde simples denuncias en las redes sociales originan sanciones, dimisiones, y a veces y a menudo linchamientos mediáticos. (...) No disculpo nada. No zanjo sobre la culpabilidad de esos hombres ya que no estoy calificada para ello. Y pocos lo están", continúa, agregando que no le gusta el "efecto rebaño".

"Hay, no soy cándida, muchos más hombres dados a esos comportamientos que mujeres. ¿Pero en qué el hastag (#Balancetonporc, 'Delata a tu cerdo', NDLR) no es una invitación a delatar?", se interroga en esta columna en la que también se inquieta por "el peligro de las limpiezas en las artes".

"¿Se va a quemar a Sade? ¿Designar a Leonardo Da Vinci como un artista pedófilo y borrar sus lienzos? ¿Descolgar los Gauguin de los museos? ¿Destruir los dibujos de Egon Schiele? ¿Prohibir los discos de Phil Spector? Este clima de censura me deja sin voz e inquieta sobre el futuro de nuestras sociedades".

"Evidentemente nada en el texto afirma que el acoso tiene algo bueno, en cuyo caso no lo hubiera firmado", asegura la actriz que recuerda su compromiso feminista en la época en que firmó el manifiesto de las 343 en favor del aborto en 1971. Para Deneuve, "la solución vendrá de la educación de nuestros muchachos y muchachas".