La juez admite a trámite el recurso contra Drag Sethlas

El caso contra Drag Sethlas todavía no ha terminado. El Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha aceptado a trámite el recurso presentado por Abogados Cristianos, después de que el pasado 18 de diciembre la juez Estela María Marrero Sánchez decidiera archivar la causa al no encontrar intencionalidad por parte de Borja Casillas de ofender a los creyentes con la actuación que le convirtió en ganador de la última Gala Drag. A partir de ahora, quedará en manos de la Audiencia Provincial dictaminar si se mantiene o no el sobreseimiento.

La apelación por parte de la organización cristiana no ha pillado por sorpresa ya que desde que presentaron su denuncia el año pasado, después de que el joven pisase el escenario de Santa Catalina ataviado como la Virgen y Jesucristo, en todo momento han dejado claro que recurrirían en el caso de que el juez no le diese la razón. "Es un delito de libro y nosotros queremos que haya la misma justicia para todos", apuntó la portavoz del colectivo, Polonia Castellanos, quien anunció que tienen intención de "llegar hasta el final hasta que se aplique la ley".

Para Castellanos, "no todo vale" en una fiesta como los carnavales. "Y al igual que censuraron la letra de una murga en Tenerife por contenido homófobo, nosotros queremos que haya la misma justicia para los cristiano". La representante de la asociación que demandó junto al ciudadano sevillano, Rafael Caballero, a Sethlas por herir los sentimientos religiosos, se refiere a la Afilarmónica Nifú Nifá a quienes el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pidió que retirase la canción Ya somos mayoría que fue criticada por homofobia. "Aunque no llegó a los juzgados", aclaró la abogada de Casillas, Isabel Saavedra.

Aún así, este es uno de los casos que Abogados Cristianos ha incluido en el recurso de apelación que han presentado tras el sobreseimiento provisional de la causa. En él también se menciona la sentencia del 25 de julio de 2011 de la Audiencia Provincial de Sevilla que ordena volver a investigar la querella presentada el año anterior por el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro contra Juventudes Socialistas (JSA) por una campaña contra el Sida, cuya causa fue también previamente archivada.

La iniciativa de concienciación y prevención contra el VIH en la que se emplearon lemas como: "Que no te den una hostia, ponte el condón", supuso en 2013 una petición de un año de cárcel y una multa para el exsecretario de JSA, Juan Carlos Ruiz Fuentes. El que fuera líder de la organización fue acusado de un delito de provocación al odio por motivos religiosos a través del anuncio que se difundió a través de Youtube en diciembre de 2010. "La Audiencia Provincial de Sevilla le dio la razón a los denunciantes porque no se habían hecho las diligencias correctas y por eso se volvió a abrir la causa, pero este no es caso de Borja, porque aquí se ha hecho bien", aseguró Saavedra.

Asimismo, la letrada explicó que, con respecto al ejemplo anterior, la asociación cristiana no ha incluido en su recurso el hecho de que finalmente, Ruiz Fuentes fue absuelto en septiembre de 2013. "Eso, entre otras tantas cosas, lo meto yo en mi respuesta", comentó la abogada que el lunes presentó el escrito en el juzgado. Una vez esté toda la documentación, esta será enviada a la Audiencia Provincial de Las Palmas donde tras examinarla, tendrá que decidir si la causa contra Drag Sethlas se mantiene archivada o, por el contrario, hay que seguir investigando.

"Este proceso llevará un tiempo", apuntó Saavedra. Con esta medida adoptada por la asociación cristiana, se ha cumplido prácticamente el pronóstico de se iba a empatar unos carnavales con otros sin que haya concluido el caso que se inició con la actuación de Casillas el 27de febrero de 2017. Las próximas carnestolendas arrancarán el próximo 26 de enero con el pregón del humorista Kike Pérez.