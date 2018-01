Un astronauta japonés se disculpa por decir que creció 9 cm en el espacio

El astronauta japonés Norishige Kanai, a bordo de la Estación Espacial, ha pedido disculpas por decir en su cuenta de Twitter que había crecido nada menos que nueve centímetros en tres semanas.

La mayoría de los astronautas "crecen" durante misiones espaciales prolongadas porque sus espinas dorsales se extienden en ausencia de gravedad, pero las ganancias generalmente se limitan a un par de centímetros como máximo y desaparecen una vez que están de vuelta en la Tierra.

Kanai, de 41 años, quien viajó al espacio el mes pasado para una misión de casi seis meses, publicó en Twitter el lunes que tenía "un gran anuncio".

"Mi altura ha sido medida aquí en el espacio y de alguna manera, de alguna manera, ¡he crecido 9 cm! En solo tres semanas realmente me he disparado, algo que no había visto desde la escuela secundaria", tuiteó. "Esto me preocupa un poco: que no sea capaz de encajar en los asientos de la nave Soyuz para nuestro regreso", añadía.

Pero poco más de un día después, y tras una avalancha de noticias, se disculpó y dijo que se había medido otra vez después de que su capitán planteara dudas sobre el aparente crecimiento, y que sólo se había estirado dos centímetros respecto a su límite de estatura terrestre.

"Esta mala medición parece haberse convertido en un gran problema, así que debo disculparme por esta terrible noticia falsa", escribió, sin explicar cómo se había producido el error de cálculo original. "Parece que puedo caber en la Soyuz, así que estoy aliviado", concluyó.