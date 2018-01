El termómetro de la Tierra

Un registro basado en satélites de las temperaturas máximas de la superficie terrestre ha proporcionado un termómetro global, que las vincula con los cambios en los ecosistemas y el bienestar humano.

Grandes áreas de la superficie de la Tierra están experimentando temperaturas máximas crecientes, que afectan prácticamente a todos los ecosistemas del planeta, incluidas las capas de hielo y los bosques tropicales que desempeñan un papel importante en la regulación de la biosfera.

Un análisis de los registros del satélite Aqua de la NASA entre 2003 y 2014 muestra que los picos en las temperaturas superficiales máximas ocurrieron en los bosques tropicales de Africa y América del Sur y en gran parte de Europa y Asia en 2010 y en Groenlandia en 2012. Las temperaturas más altas coincidieron con fenómenos adversos que afectaron a millones de personas: sequías severas en los trópicos y olas de calor en gran parte del hemisferio norte. Las temperaturas máximas extremas también se asociaron con el derretimiento generalizado de la capa de hielo de Groenlandia.

Universidades de EE UU

El registro basado en satélites de las temperaturas máximas de la superficie terrestre, según una nueva investigación, proporciona un termómetro global sensible que vincula los cambios masivos en las temperaturas máximas con los cambios en los ecosistemas y el bienestar humano. Esas son algunas de las conclusiones publicadas en el Journal of Applied Meteorology and Climatology por un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Oregón, la Universidad de Maryland, la Universidad de Montana y la Estación de Investigación Pacific Northwest del Servicio Forestal de Estados Unidos.

La temperatura de la superficie terrestre mide el calor irradiado por la tierra y la vegetación. Si bien las estaciones meteorológicas suelen medir la temperatura del aire justo por encima de la superficie, los satélites registran la energía térmica emitida por el suelo, la roca, el pavimento, el césped, los árboles y otras características del paisaje. En los bosques, por ejemplo, el satélite mide la temperatura de las hojas y ramas del dosel del árbol.

"Imagine la diferencia entre la temperatura de la arena y el aire en la playa en un día caluroso de verano", dijo David Mildrexler, el autor principal del estudio. "El aire puede estar tibio, pero si caminas descalzo sobre la arena, es la temperatura abrasadora de la superficie la que te quema los pies. Eso es lo que los satélites están midiendo".

Los investigadores observaron las temperaturas máximas anuales de la superficie terrestre promediadas en periodos de 8 días a lo largo del año por cada pixel de 1 kilómetro en la Tierra. La NASA recolecta mediciones de temperatura de la superficie con un instrumento conocido como MODIS (espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada) en dos satélites (Aqua y Terra), que orbitan la Tierra de norte a sur todos los días.

Mildrexler y su equipo se concentraron en el máximo anual de cada año registrado por el satélite Aqua, que cruza el ecuador a primera hora de la tarde a medida que las temperaturas se acercan a su pico diario. Aqua comenzó a registrar los datos de temperatura en el verano de 2002.

"Como cualquiera que preste atención al clima sabe, la temperatura de la Tierra tiene una increíble variabilidad", dijo Mildrexler. Pero en todo el mundo y con el tiempo, el perfil de las altas temperaturas del planeta tiende a ser bastante estable de año en año. De hecho, dijo, la Tierra tiene un perfil de temperatura máximo que es único, ya que está fuertemente influenciado por la presencia de vida y la frecuencia y distribución general de los biomas del mundo.

Fue el descubrimiento de un perfil constante año tras año lo que permitió a los investigadores ir más allá de un análisis anterior, en el que identificaron los puntos más calientes de la Tierra, para el desarrollo de un nuevo indicador de cambio global que utiliza el máximo de todo el planeta temperaturas de la superficie terrestre.

En su análisis, los científicos mapearon cambios importantes en las temperaturas máximas de la superficie terrestre de 8 días en el transcurso del año y examinaron la capacidad de tales cambios para detectar olas de calor y sequías, derritiendo capas de hielo y perturbaciones en los bosques tropicales.

Desviaciones

En cada caso, encontraron desviaciones de temperatura significativas durante los años en los que se produjeron alteraciones. Por ejemplo, las olas de calor fueron particularmente severas, las sequías fueron extensas en los bosques tropicales y el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia se aceleró en asociación con cambios en la temperatura máxima de 8 días.

"El perfil de temperatura máxima de la superficie es una característica fundamental del sistema de la Tierra, y estas temperaturas pueden decirnos mucho sobre los cambios en el mundo", dijo Mildrexler.