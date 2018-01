La Cabalgata de Reyes de Vallecas tendrá una carroza LGTBI

La Cabalgata de Reyes de este año de Puente de Vallecas contará con una carroza por la "normalización" de los derechos LGTBI y la expresión de "diversidad" de los derechos de este colectivo pero no contará con 'Drag Queen', según ha indicado, el concejal de Ahora Madrid y presidente del distrito de Puente de Vallecas, Paco Pérez, después de que 'El Mundo' informara este de martes de la participación de tres 'drag queens' en una carroza en la cabalgata de Vallecas.



Sin embargo, Orgullo Vallecano, una de las asociaciones responsables de la carroza por la normalización de derechos LGTBI que participará en la cabalgata de Reyes de Puente de Vallecas ha confirmado que mantendrán a su Reina Maga 'drag queen'.



Un portavoz de la asociación ha explicado a Europa Press que la carroza es "una carroza más" con sus reyes y reinas de las que desfilarán por las calles de Puente de Vallecas este viernes, salvo que en su caso los tres Reyes Magos serán representados por una mujer blanca, otra negra y una 'drag queen' para representar a su barrio, que es "multirracial, mestizo, inclusivo y trabajador".



Por unas fiestas populares que expresen la diversidad de nuestros barrios, las tradiciones las construimos desde abajo, las religiones no deben servir para negar la existencia de nadie ¡Gracias @orgullovallekas y @AVPteVallecas! pic.twitter.com/zOpG6UzhJs — La Villana (@lavillanavk) 2 de enero de 2018

Asimismo ha reivindicado que la igualdad y la diversidad no se celebran solo el Día del Orgullo Gay sino los 365 días del año y ha afirmado que los que dicen lo contrario es que sencillamente "no les ven normales" y viven en "una realidad paralela".Además, el portavoz ha criticado que después de haber colocadose hable de "antitradición"."Al final es machismo y transfobia y se deberían de preguntar por qué molesta tanto que tres mujeres sean las reinas magas en un barrio multirracial", ha incidido, para después recordar que el año pasado tres mujeres representaron a los Reyes Magos en el desfile de San Blas y no pasó nada.Por último ha confirmado que la participación de la 'drag queen' "por supuesto que se mantiene" y ha asegurado que tratarán de ser respetuosos con las tradiciones.