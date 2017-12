Listado de las noticias más leídas en la edición digital de La Opinión de Tenerife en 2017

Este año que finaliza ha dejado atrás una amplia variedad de noticias, algunas buenas, otras no tanto y otras, por desgracia, devastadoras. 2017 concluye dejando atrás un intenso año político, social y cultural.

En La Opinión de Tenerife hemos reunido el listado de las 10 noticias más leídas por nuestros lectores de la edición digital.

1. Bullying en La Laguna (Tenerife): "Mátala, reviéntala"

El pasado mes de mayo un vídeo que recorrió incluso televisiones a nivel nacional mostraba la paliza de una adolescente a otra en La Laguna mientras sus compañeros jaleaban a la agresora. Las duras imágenes recorrieron como la pólvora las redes sociales y los teléfonos móviles. El suceso trajo cola y dio paso al descubrimiento de otras agresiones por parte de los mismos jóvenes a otras víctimas.

2. Una pareja mantiene sexo en público durante la Bajada del Socorro

La Bajada del Socorro es una de las fiestas más populares de Tenerife, que cada año reúne a miles de fieles dispuestos a honrar a la patrona de este pueblo pesquero de Güímar. Cada año en este espacio se mezclan los vítores, el sonido de los tambores y el perfume de las ramitas de albahaca que portan los romeros. No obstante, la celebración del pasado 7 de septiembre dejó una estampa muy diferente a la que se suele vivir cada año en esta cita de fervor religioso.

3. Rescatan un cadáver en el Teide que puede ser el de Víctor Teni

La desaparición de Víctor Teni en enero de 2014 conmocionó a la sociedad canaria y deportistas a nivel regional y nacional. La aparición de su cuerpo el pasado mes de octubre, tras más de 3 años desaparecido, dio descanso a sus allegados y volvió a poner el nombre del atleta en boca de todos.

4. La mujer que camina totalmente desnuda por las carreteras de La Laguna

Una mujer de unos 40 años causó revuelo el pasado mes de abril sorprendiendo a los conductores que circulaban por las carreteras de La Laguna, especialmente por la que va del pueblo de Valle de Guerra a la zona de costa de La Barranquera. Y es que la mujer caminaba por los márgenes de las vías completamente desnuda de camino a la zona de baño.

5. Un kamikaze provoca su muerte y la de otro conductor en la TF-1, en Tenerife

Un accidente producido en la TF-1 dejó la mañana del pasado 21 de junio dos muertos en la carretera. El vehículo que iba en sentido contrario era un BMW 330, que colisionó contra una furgoneta Renault Kangoo que circulaba por el carril derecho, la cual quedó suspendida sobre el guardarraíl derecho de la autopista. La víctima, el conductor de la furgoneta, resultó ser un joven repartidor de pan de Fasnia, de nombre Jorge, treintañero y que solo llevaba cuatro meses trabajando de repartidor. El varón comenzaba su jornada laboral cuando se topó con el coche en sentido contrario.

6. Fallece el conocido atleta José Carlos Vera

Consternación en el atletismo tinerfeño es lo que hubo el pasado mes de agosto por el fallecimiento del atleta José Carlos Vera, uno de los más destacados representantes del fondo canario. El deportista natural de Icod de los Vinos, entre otros resultados, había sido el campeón de la Tenerife Bluetrail 2015 en la distancia Trail (66 kilómetros), obtuvo el liderato de la Spain Ultra Cup M 2016 tras su quinto puesto en la Ultra Sierra Nevada de 62 kilómetros o la consecución del tercer puesto en Transvulcania Media Maratón Isla de La Palma 2012.

7. Los bigotes y barbas de la Policía Local no podrán medir más de dos centímetros

La aprobación el pasado mes de abril durante un pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del nuevo reglamento del cuerpo policial de la capital causó un gran revuelo entre los agentes y la sociedad en general. El texto prohibía los tatuajes y beber alcohol fuera de servicio, e impone el saludo militar.

8. Piden 20 años de cárcel para los hijos y la nuera de la anciana que murió con 25 kilos

Otro suceso que levantó ampollas entre los tinerfeños fue el de la petición de cárcel para los hijos y la nuera hallada en 2015 por unos sanitarios que se encontraron el cadáver de una anciana que solo pesaba 25 kilos, en posición fetal, con llagas por todo el cuerpo y síntomas de no haber recibido la menor atención durante un largo periodo de tiempo, incluida la alimentación y la higiene. El pasado mes de marzo, casi dos años después, la fiscal pidió pena para los presuntos culpables por vivir de la pensión de la anciana y dejarla morir sin darle cuidados.

9. Eloísa González eclipsa a la Pedroche

El descuido de Eloísa González durante las pasadas Campanadas de Nochevieja ocupa el puesto 9 del ranking de noticias más leídas de la edición digital de La Opinión de Tenerife en 2017. Debido a un inoportuno soplo de viento, los 'atributos' de la presentadora quedaron al descubierto, una imagen que recorrió las redes sociales y que dejó en un segundo plano en Canarias el bañador estrellado de Cristina Pedroche.

10. Zebenzuí González: "A ti no eran, hombre, los mensajes son para Parrilla..."

En el último puesto de este ranking de noticias más leídas de 2017 está el sonado caso del concejal lagunero que envió por error unos mensajes de Whatsapp que no le dejaban en buen lugar. Zebenzuí González, edil del PSOE, no se refería a sí mismo, ni al Ayuntamiento, ni a las mujeres de su plantilla, ni mucho menos a unas prácticas que estuviera realizando o que tuviera el deseo de realizar en el seno del Ayuntamiento de La Laguna. No se refería a lo que le interpretaron cuando escribió el famoso whatsapp que dio la vuelta al mundo y por el que fue duramente criticado, insultado y objeto de mofa generalizada. El verdadero motivo de los mensajes y el desenlace de esta polémica ocupa el último puesto de este listado.

Esperamos que les haya gustado este repaso y les haya permitido recordar algunas de las noticias más comentadas del año que acaba.