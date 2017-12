Katmandú resurge tras el terremoto

Después de dos semanas recorriendo las carreteras de la India decidimos darnos un salto a Nepal en busca de nuevas historias que captar. En un programa de televisión de viajes, como estamos desarrollando en la segunda temporada de El Turista, es imprescindible tratar y divulgar la cultura de los países a visitar. Para profundizar en cada uno de los 50 países que visitaremos, en muchas ocasiones, es necesario abordar la religión para contextualizar y entender las señas de identidad de cada región. Aunque muchos son los que acuden a Katmandú, la capital de Nepal, con el objetivo de alcanzar la cima de las grandes montañas aledañas a la ciudad, abordar la base del Everest o desconectar mientras realizan fabulosos trekking en sus innumerables senderos, nuestro objetivo es destacar la esencia y la práctica del budismo tibetano.

La mayoría de sus practicantes en Nepal llegaron tras el gran éxodo que se originó tras la invasión de China en el considerado Gran Tíbet, especialmente en Lassa. Comprendido por la cordillera del Himalaya, noreste de India, Bután, el actual Tíbet y una parte de Nepal; no en vano, la mayor montaña del planeta, el Everest, sirve de impresionante frontera natural entre ambos países o territorios. Para los budistas tibetanos, esta región era una tierra sagrada sin fronteras, que padeció la ferocidad expansión de China obligándoles a emigrar para así mantener fiel su estilo de vida.

Procedentes de India, nuestra visita a Katmandú supone un bálsamo de tranquilidad. Las pitas de los coches ya no se desgastan por segundos sino que se evitan y sólo se usan cuando es debido, la contaminación da paso a aire fresco que llega desde sus nevadas montañas y la limpieza de sus calles, aunque no sean referencia mundial, sólo está justificada en las zonas con obras. Y es que Katmandú está en plena reconstrucción. Los ladrillos, las vigas de madera, los andamios, las redes de protección y el cemento han copado están presentes en prácticamente todos sus rincones desde el nefasto terremoto de abril de 2015, el más grave sufrido en Nepal desde 1934: 9.000 personas muertas. La destrucción fue abrumadora. La fuerza de la tierra provocó que muchas personas perdieran sus hogares, que cediesen los cimientos de sus monumentos históricos, que las estupas y pagadas que formaban el paisaje tan peculiar de la capital nepalí cayeran y los edificios institucionales de la plaza Bastantapur Durbar, el centro neurálgico de la ciudad, no pudieran resistir este seísmo de escala 7'8. Ahora, poco a poco, la ciudad resurge de sus cenizas, su gente -que no ha perdido su eterna sonrisa y amabilidad- intenta escapar de las tinieblas que les instauró el terremoto y aliviar el dolor de sus pérdidas. Katmandú se reconstruye, ladrillo a ladrillo, con el esfuerzo de su población y apoyados con ayuda internacional.

Quizás es en la religión donde más encuentran cobijo y esperanzas. Ese fervor se siente en sus plazas, en las que se hallan algunas pagodas que resistieron el movimiento de la tierra o fueron realzadas, subsanando sus daños. El aleteo de las cientos de palomas que deambulan junto al monumento, y que cuidan como si de sus mascotas se tratasen; el caminar de pasos secuenciales, constantes y rítmicos; el susurro de las oraciones, el chasquido de los dedos enlazados con el rosario, el crujir de los ejes de sus tradicionales rotores giratorios que tocan con respeto, como si de una caricia se tratase; y el silencio de los que meditan... Todo ello compone este ambiente infinitamente espiritual. Una sinfonía que se entremezcla con la base musical que siempre suena de fondo, la melodía Om Mani Padme Hum. La pasión de los devotos rezando, en constante movimiento, caminando siempre en la misma dirección girando en torno a la pagoda; afianzándose a la fe para seguir construyendo un camino común. Sin duda, un momento místico, una imagen sorprendente que justificaba nuestra visita a Nepal y que merece ser difundida a través de la pequeña pantalla.

Pero no sólo practican esta religión los nepalíes. Muchos adeptos al budismo acuden hasta los monasterios, que se instauraron en las cumbres del valle, a modo de retiro espiritual, para desconectar, recibir las enseñanzas que les imparten y compartir experiencias con otros extranjeros que comparten esta filosofía. Sin embargo, en ocasiones, los desorbitados precios -a modo de donación- de algunos monasterios invitan a pensar que se ha generado una industria alejada de los principales valores de la religión.

Cuando se habla de budismo tibetano seguramente la imagen que nos viene a la cabeza es la del dalla lama o un monje, es decir, la figura masculina, con su habitual atuendo color granate o naranja. Sin embargo, a las afueras de Katmandú tuvimos la oportunidad de visitar un monasterio de monjas budistas tibetanas y pasar una jornada de más de 12 horas de duración en la que poder conocer, y filmar, como es la vida de estas mujeres que han decidido seguir esta filosofía de vida. A diferencia del budismo que se practica mayoritariamente en el sudeste asiático, en el que se establece que los varones ejerzan de monjes casi como si fuera un servicio militar durante 2 años de duración, el budismo tibetano tiene su génesis en la vocación. Es toda una vida dedicada al rezo, al estudio y la meditación. ¡Podrás comprobarlo cuando lo veas en esta historia grabada para la segunda temporada de El Turista!

Y podrán hacerlo tal como lo hicimos nosotros, como si estuvieran en el propio templo. Desde primera hora de la mañana, primero por parejas y luego por grupos, se lanzan las preguntas, sobre la lección a estudiar, de un modo bastante particular. La monja que pregunta permanece de pie frente a la que permanece sentada, que es la que debe responder correctamente a las cuestiones sobre diferentes temáticas relacionadas con la vida y la religión. La pregunta se expone, se argumenta y debe ser respondida tras el balanceo, seguido de un paso al frente y una sonora palmada que ejecuta la que pregunta. Con un ímpetu propio de un concurso televisivo de preguntas y respuestas. La escena es inigualable y la banda sonora que envuelve este particular modo de saber si ha estudiado la lección, estoy convencido de que dejará boquiabiertos a muchos espectadores. La realización del almuerzo en la cocina, el comedor, las horas de estudio, la escuela, donde imparten clases a los niños monjes; sus habitaciones y la última meditación de la noche, con un murmullo constante que envuelve todo el valle de Katmandú e invita a la relajación; se dan cita en esta pieza televisiva de enorme riqueza cultural.

Aunque éramos conscientes de que la experiencia del día anterior era insuperable, nos echamos a la calle en busca de más historias que contar y subimos hasta las colinas de Katmandú para hacer una visita al llamado templo del mono. Una impresionante pagoda preside la cima de la montaña y para acceder hay que subir cientos de escalones en una escalera con una pendiente considerable. Además, durante el trayecto, hay que tener cuidado con los monos, que han dado nombre a este templo, porque pueden aprovechar cualquier despiste para hacerse con alguna de tus pertenencias. El esfuerzo merece la pena ante la belleza de la pagoda, con su estupa dorada que brilla ante el imponente sol, y adornada con la atenta mirada de los ojos de Buda de la sabiduría. Más cansados llegan los porteadores, que al igual que por el resto de la ciudad cargan varios kilos de peso en sus espaldas apoyados en un punto de control en la cabeza. El día despejado, el escenario precioso invitaba a tomar algunas tomas aéreas y, en este caso, no había ninguna señal de prohibición. Sin embargo, en este punto de la ciudad no estaba permitido y acabamos haciendo una breve visita a la comisaría más cercana, pero en un tono distendido, aunque quedando en una anécdota más que contarte. Y es que merecía la pena regalarte esas imágenes, a vista de pájaro, cuando disfrutes de esta nueva temporada de El Turista.

El terremoto dañó no sólo la capital sino también la mayoría de complejos monumentales que se encuentran en este valle, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. Algunos han quedado totalmente devastados, otros, como Bhaktapur, situado a 13 kilómetros al este de la urbe han sufrido severos daños pero aún mantienen en pie la mayoría de sus atractivos turísticos, que escenifican su pasado glorioso en la época medieval . Destaca la pagoda que se erige en su plaza principal y contiene tallados de dibujos y formas con alusiones sexuales, debido a que en su día se realizó este trabajo a petición del gobierno local, para motivar que la población tuviese mayor descendencia en una época. Pero en Bhaktapur no son sus monumentos los que nos cautivaron, sino la magia de sus habitantes. Miles de vasijas de barro, a cuál más preciosa, nos invitaron a disfrutar de la destreza de los artesanos con sus exquisitas obras de alfarería y, además, tuvimos la oportunidad de filmar, con todo lujo de detalles, cómo se realiza un mandala. La complicación de estas representaciones simbólicas espirituales y rituales radica en combinar perfectamente estas figuras geométricas, siempre fiel a la simetría; la decisión de los colores más idóneos para cada pieza, el modo de exponer miniaturas con sumo mimo y extrema precaución para exaltar sus propiedades? es indudablemente un don y arte en su máxima expresión. ¡Qué preciosidad! Llegamos a Nepal con un objetivo y lo hemos cumplido con creces. Nos sentimos afortunados de haber sentido ese fervor por el budismo tibetano y convivir con estas monjas budistas que poseen unas convicciones tan certeras como sanas, aunque nos vamos con la tristeza de que la política se haya entrometido en su camino. Y, justamente, hacia China sigue nuestro camino por este giro al globo terráqueo. La semana que viene, en estas páginas, relataré nuestra experiencia en una de sus grandes ciudades Shanghái.

¡Que tengan un Feliz 2018. Les deseo mucha salud con la que disfrutar de muchos viajes!