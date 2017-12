La cocina se convierte en uno de los mayores reclamos para viajar

La gastronomía típica será el mayor reclamo para el 64% de los viajeros en 2018, ya que cuatro de cada diez viajeros están planeando incorporar a sus planes de viaje para el próximo año más destinos donde poder comer y beber, según datos de booking.com.

En un análisis de las opiniones de 19.000 viajeros de 26 países distintos, su estudio revela que el próximo año la comida típica será el mayor reclamo, pues dos tercios de los viajeros quieren probar más comida local. La comida será un factor decisivo a la hora de tomar decisiones sobre el viaje. Uno de cada cinco tiene pensado visitar un destino concreto solo por su comida, y un cuarto evitará activamente destinos que no tengan una escena gastronómica importante. Casi tres de cada diez viajeros escogerán su destino a partir de los comentarios que tengan los restaurantes del lugar. Por otra parte, casi un tercio de los viajeros tiene pensado tomar más fotos de la comida cuando viaje en 2018 y colgarlas en las redes sociales. En cuanto a la experiencia gastronómica, casi la mitad de los usuarios afirma que cuando viaje será más atrevido a la hora de probar otros tipos de cocina, y la otra mitad quiere vivir más experiencias culinarias únicas durante las vacaciones.

El Concepto, reyes gastronómicos a seis manos. Estas Navidades los regalos de Reyes vienen cargados de sorpresas gastronómicas. Una de ellas es la del restaurante El Concepto, ubicado en El Portezuelo, Tenerife. En dos jornadas gastronómicas, los días 4 y 5 de enero, el equipo de cocina habitual de la casa -conformado por los también copropietarios del establecimiento Josué Paz y Rubén Santos- recibe a Mikel Astorga, segundo chef de Pakta, el barcelonés restaurante de cocina nikkei de Albert Adrià.

En el esmerado ambiente vintage y rústico a la vez de El Concepto, un excelso menú degustación nos ayudará a vivir la experiencia de conocer una cocina nueva y diferente como es la nikkei, entendida ésta como aquella cocina japonesa que se realiza fuera de este país utilizando además en su elaboración los productos locales y autóctonos, combinando los sabores y las técnicas de diferentes culturas.

Para ello el menú degustación seleccionado nos guiará en una secuencia de cuatro platos del menú actual de Pakta con otros tantos diseñados especialmente para esta ocasión. El espectáculo comienza con escaldón, tiradito de mejillón, chilcano nikkei, airbag conejo en salmorejo y maki causa de pulpo para continuar con ceviche con granada, tataki de rubia gallega, ravioli de cochino negro y cabrito con kimchi canario. De remate como postre mochi de plátano fermentado, chocolate, foie y yogurt y petit four. Un menú de reyes y para Reyes con un profundo conocimiento del producto empleado y de los sabores manejados, todo ello en una elaboración elegante y sobria que nos brinda además la opción de maridaje de la mano del sumiller y tercer socio de El Concepto, Fran Mesa. Una visita gastronómica obligada para sus Majestades los Reyes Magos en estas noches de tan duro trabajo para ellos.

Los alimentos más saludables de 2017 según los canarios. Hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, fibra y contenido en sodio, entre otros. Son muchos los elementos a tener en cuenta para determinar el alimento más saludable, ¿pero qué alimentos presentan el mejor balance de micro y macronutrientes para los canarios? Según el XII Panel de Hábitos Alimenticios, la verdura es percibida como el alimento más saludable para los canarios, a la que los encuestados otorgaron la nota media más alta. Le siguen de cerca otros alimentos como la fruta, el aceite de oliva, el pescado, la carne, los complementos alimenticios o el chocolate.

"A los canarios no les faltan motivos para percibir la verdura como un alimento muy saludable. Las verduras tienen una gran cantidad de vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y no son altas en calorías. Además, son uno de los distintivos de la dieta mediterránea y su consumo ha sido ampliamente recomendado por las autoridades", señala Julián Álvarez, especialista en Medicina Deportiva y nutricionista.

'Youn's kitchen 2', historias de un restaurante coreano en Garachico. Youn's Kitchen 2, reality gastronómico de la televisión coreana TVN, regresa con su segunda temporada el próximo 5 de enero de 2018. En la nueva trama de esta temporada, los protagonistas regentan un restaurante coreano en un pequeño pueblo de una isla paradisiaca: Tenerife. El programa tiene una inmensa popularidad en el país asiático, registrando un máximo histórico de 14,7% de audiencia.

El equipo de producción de la serie alabó las maravillas de la Isla y del municipio elegido, Garachico: "Este es un lugar muy tranquilo y romántico. En esta pequeña Isla que está llena de historia, el elenco de actores pudo compartir su día a día con los residentes locales consiguiendo vivir una experiencia muy especial para todos ". Por su parte, los protagonistas de la serie definen Tenerife como una especie de "Hawái de Europa" y una "isla de la suerte escondida en medio del Océano Atlántico".

El personal de producción también compartió que, para esta nueva temporada, habían preparado cambios al menú: "En la primera temporada, basamos la mayoría de los platos en bulgogi. Para la segunda temporada, el plato principal será bibimbap."

El bulgogi, tradicionalmente conocido como "carne de fuego", es un plato típico de la gastronomía de Corea. El ingrediente fundamental es ternera cortada en tiras y marinada con salsa de soja, azúcar, aceite de sésamo y ajo que posteriormente se cocinará, preferentemente a la parrilla, aunque puede asarse en el horno o freírlas en sartén. Se acompaña con vegetales y arroz.

Por su parte el bibimbap es otro plato muy popular de la gastronomía coreana. Literalmente significa "arroz mezclado" o "comida mezclada". Consiste en un cuenco de arroz con vegetales y carne encima. Al momento de comerlo se deben revolver los ingredientes y agregarles aceite de sésamo y gochujang (pasta de pimiento picante rojo). Usualmente se sirve junto a una sopa y otro plato de acompañamiento.

El postre 'gourmet' de estas fiestas lleva miel de palma y fruta. El portal gastronómico Gourmet Like Me opta por una Navidad saludable con la miel de palma como ingrediente estrella para cerrar el menú festivo. "En fechas como estas tomar fruta como postre es una opción más que conveniente", argumenta Sebastian Simon, autor del blog. "No solo estaremos tomando vitaminas y aprovechándonos de sus propiedades antioxidantes, sino también porque son una fuente de fibra, que nos ayuda a hacer la digestión, además de renunciar a otros postres más calóricos y con mayor cantidad de azúcar como turrones, mantecados, tartas o mousses".

"La miel y el queso siempre se han complementado tan bien como Bonnie & Clyde", comenta en tono de broma el chef, "ahora que están tan de moda los endulzantes naturales como el sirope de agave, el azúcar de coco o la stevia, es una buena oportunidad para promocionar un producto que los gomeros llevan más de 500 años consumiendo".