¿A quién le importa?

Estrenamos año en solo cinco días y 2018 viene cargado de esas citas de las cuales hablaremos durante meses, incluso años. Desde el inquietante Mundial de Fútbol de Rusia a la celebración del Festival de Eurovisión en Lisboa. También será el año en el que conoceremos si la diseñadora Tatiana Hernández logra su segundo Goya por el vestuario de la película Oro o si nuestros guapos oficiales Javier Matas Fleitas y Óliver Martín Pérez, Míster Las Palmas y Tenerife Internacional 2018, respectivamente, se alzarán con el título de Míster España Internacional en un certamen que se celebrará en Tenerife el mes de mayo.

En nuestra particular carta de Reyes Magos cruzamos los dedos para que algunos proyectos relacionados con esta cabecera se puedan llevar a cabo y trasladar a más lectores las historias y proyectos de quienes protagonizan nuestras páginas desde hace 30 números, y en especial a quienes destacan o se vuelcan en apoyar la cultura de las Islas porque cuando nuestra tierra se llena de turistas, es el momento no solo de enriquecerse económicamente invirtiendo en infraestructuras sino, también, de aprovechar la oportunidad para dar a conocer el legado de nuestro Archipiélago. Y si de algo puede presumir Canarias es del talento de sus gentes. Hay iniciativas privadas que pretenden poner en valor precisamente el legado cultural de las grandes ciudades canarias en beneficio no solo del sector privado sino del enriquecimiento general con la cultura como pilar imprescindible para difundir la identidad pasada, presente y futura de los canarios.

Por eso cerramos esta revista que hoy tiene en sus manos con una entrevista a Angélica Castellano, la directora del Museo Canario, quien invita a que los niños visiten el centenario centro cultural provocando que la chiquillería se vea cara a cara con sus ancestros.

Mucho más guapos que las calaveras del Museo Canario lucen en nuestras páginas la grancanaria Kira Miró o el ganador del concurso La Voz, Antonio José, un ídolo con miles de seguidores aunque el malagueño en su estancia en Las Palmas de Gran Canaria reconoció haberse enamorado del clima de la ciudad y, también, de la lencería diseñada por la diseñadora canaria González Underwear.

El futbolista grancanario de la primera división noruega Juan Manuel Cordero nos habla también de la nueva marca de ropa que ha diseñado y, cómo no iba a ser teniendo el Carnaval a las puertas, montamos un particular portal de Belén con varios de los personajes más populares de nuestra ciudad y, seguramente, los tipos que más atención van a generar los primeros días del próximo mes de febrero a raíz de lo que suceda sobre el escenario del parque Santa Catalina, en la más que esperada edición del certamen de elección del Drag Queen del Carnaval 2018, cuyo ganador, seguro, no será invitado jamás al Mundial de Fútbol de Rusia. Pero, ¿a quién le importa?