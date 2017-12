Las maravillas del Rajastán

la opinión de tenerife invita a sus lectores a dar la vuelta al mundo. Este es un nuevo reportaje del serial sobre la experiencia de un periodista tinerfeño, Fernando Palarea, que realiza una vuelta completa al globo junto al empresario Pablo Oramas y el viajero César Sar, para la realización de la segunda temporada del programa de viajes El Turista. Visitarán más de 50 países de los 5 continentes en 14 meses. Esta vez nos adentramos en la maravillosa India (II).

India es un país en el que te levantas cada mañana dispuesto a ser sorprendido. La primera toma de contacto en su gran capital, Nueva Delhi, nos dejó varias historias que compartir en la segunda temporada de El Turista, que no dejarán a nadie indiferente. Alguna no me cabe duda de que encabezará la lista de las más sorprendentes, cautivadoras y que, incluso, dejará huella en el espectador. Delhi es la puerta de entrada a la India y también del Rajastán. Una región, al norte del país, en el que la luz se funde con los colores de sus mágicas ciudades repletas de fuertes, palacios y havelis; e ilumina de dorado sus desiertos y largas estepas que se esfuman ante aguas sagradas. El Rajastán posee una gran riqueza patrimonial en el que las creencias, la historia y leyendas dan un toque místico a un escenario que late a su ritmo, fiel a su idiosincrasia de superar, cada día, lo increíble que acontece en sus estrechas calles, de seguir haciendo realidad las situaciones más surrealista y que son seña de identidad de su sociedad.

Después de haber descubierto Mandawa, Bikaner, Jodhpur y Jaisalmer proseguimos nuestro camino hacia la ciudad de Ranakpur, en el que se encuentra un templo que supone el apoteosis del jainismo. Dividido en 29 salas y cerca de 1.500 columnas de mármol en las que se demuestra la destreza de los artesanos de la región. Esculpidas con extrema maestría, se siente cómo todos los detalles cuentan, y quedas asombrado al descubrir la perfección de estas obras de arte.

En plena fiesta del Ganesh

Sorprendidos con la magnificencia y los espectaculares elementos de la arquitectura jainista pensábamos que sería imposible volver a ser sorprendidos en esta jornada. Pero sí, quizás olvidamos que estábamos en India donde en cualquier esquina te puedes encontrar algo sorprendente. Y así fue. Mucho ruido, altavoces a todo volumen, gritos, cánticos y varias motos, en las que los motoristas iban totalmente tintados de rosa, nos anunciaban la fiesta que había montada a pocos kilómetros. Nos metimos en la boca del lobo. La fiesta del Ganesh en su máxima expresión. Música, alegría desatada, bailes, brincos y polvos. Muchos polvos de colores que se lanzan al cielo, a discreción, en esta procesión de gente por las calles de las ciudades para venerar a Ganesh. La fiesta estaba asegurada y nos contagiamos del vacilón, sin tomar ninguna precaución. ¡Vaya error! En pocos segundos me costaba identificar a César Ser entre la nube de polvos rosa y su camiseta azul oscura, se teñía a un rosa fosforescente. Pablo Oramas saltaba, como un niño, mientras inmortalizaba con su móvil este momento inolvidable. Y yo tampoco me salvé, ni desde la distancia prudencial para poner a salvo el equipo de grabación. La fiesta la vivimos todos y hasta las cámaras también recibían su dosis de este auténtico éxtasis. Preocupados por el material, nos volvimos al coche, pero no podíamos dejar a nuestros espectadores sin vivir esta celebración en honor al dios con la cabeza de elefante. Cambiamos la estrategia y con las cámaras deportivas, acuáticas, estancas y que no sufrían ante esta nube de colores; nos volvimos a integrar en la fiesta. Entre risas, mucha alegría, bailes y disfrutando al límite. Los indios nos recibieron como si de un atractivo más se tratase, en esta romería que finaliza en las aguas donde la representación será sumergida, y nos animaron a que les acompañásemos durante algunos kilómetros. Los vídeos hablan por sí solos. ¡Ya lo comprobarán!

Cuando salimos del grupo para volver al coche nos dimos cuenta de la expresión, ver la vida de color de rosa. Nuestra ropa, se había contagiado de la fiesta y camaleónica se había pasado al rosa. Como toda nuestra piel. ¡Eso es vivir la experiencia como un local! Pablo, el productor ejecutivo, que en este tramo nos acompaña, está siempre al quite y fue previsor al comprar varias botellas de agua para que pudiésemos darnos una ducha en plena calle. Además logró que un amable mecánico de la zona nos dejara una pastilla de jabón. Así que no lo dudamos y tocó ducha callejera. Sharma, nuestro conductor, nos echaba una mano -ante la mirada y sonrisas de muchos indios- mientras César y yo nos intentábamos quitar el intenso rosa que se nos había impregnado como si de un tatuaje se tratase. Después de varios lavados, algunas prendas porosas, aún mantienen ese recuerdo que permanecerá imborrable en nuestra memoria y que podremos revivir, una y otra vez, viendo el capítulo en el que se emita dentro de la segunda temporada de El Turista. ¡No se lo pierdan!

La romántica Udaipur y la espiritual Pushkar

Udaipur, conocida como "La Venecia de Oriente" con su romanticismo, fue nuestra siguiente etapa al sur de la región del Rajastán. Sus paseos al atardecer por el lago Pichola, reúnen a varias parejas que disfrutan de la estampa de sus edificios emblemáticos reflejados en al agua, el plagio Jag Mandir y el City Palace, el más grande de india con 250 metros de extensión. A seis horas de coche, a través de un paraje casi deshabitado, se encuentra una de las ciudades más antiguas de la India, Pushkar. Se trata de una ciudad sagrada para los hinduistas, ya que se cuenta que la creó Brahma, y su lago es uno de los enclaves más visitados y objetivo de muchos peregrinos. En los 52 ghats, escalinatas o peldaños que se encuentran rodeando este lago cristalino, los devotos realizan sus abluciones purificadoras, ofrendas y ceremonias dotando el lugar de un misticismo propio y único.

El Instituto Nacional Ayurveda en Jaipur

Recargados de energía continuamos nuestra ruta por Rajastán. La ciudad rosa, así se conoce a Jaipur, ya que la pintaron así para recibir al Príncipe de Gales en 1905 y ahora representa a la suerte y hospitalidad; posee innumerables atractivos como el Palacio de los Vientos, el City Palace, el fuerte Amber o una de las salas de cine, originariamente teatro, más bonitas el mundo y donde ver una gran producción de Bollywood. Todos ellos tienen su espacio en esta segunda temporada de El Turista, pero sin duda, la más fascinante y que más nos sorprendió fue la visita al Instituto Nacional Ayurveda.

Conseguimos el permiso del gobierno indio para visitar y grabar, sin límites, este centro de excelente prestigio internacional. No podíamos desaprovechar esta oportunidad, guiados por su director Mr. Sanjeev Sharma, de divulgar cómo se trabaja en el mayor centro hospitalario ayurvédico del mundo en el que atienden a más de 400.000 personas al año, obteniendo un altísimo porcentaje de sanación. Una universidad, en la que los alumnos pueden formarse sobre esta medicina tradicional hindú, reconocida y definida por la Organización Mundial de la Salud en 2002; en un periodo de 6 a 11 años de estudio. Jardín botánico y laboratorios de procesamiento de plantas medicinales en el que crear sus medicinas naturales y un hospital, con todas las especialidades, fiel a las directrices de la Ayurveda, es decir, la Ciencia de la Vida.

El Taj Mahal, una de las Siete Maravillas del Mundo

Fue tan intensa y didáctica nuestra visita al Instituto Nacional Ayurveda de Jaipur que, perdimos la noción del tiempo, y casi nos quedamos sin visitar el icono de la India, el Taj Mahal. Hubiese sido un pecado no filmar el mausoleo más popular del mundo. Construido a mediados del siglo XVII, en el centro de la ciudad de Agra, es posiblemente una de las mas espectaculares manifestaciones del motor del mundo, el amor. El emperador Sha Yahan decidió construirlo como muestra de amor a su tercera esposa. Llegamos para poder disfrutarlo al atardecer y comprobar su merecimiento como una de las Siete Maravillas del mundo moderno y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1983. Y es que es una maravilla inigualable. La obra cumbre de la dinastía mogol combina las corrientes islámicas, persas, india e incluso turca y posee una belleza incalculable que ha inspirado a artistas de todo el mundo. Sus cuatro minaretes, su inmensa cúpula blanca, el brillo de su níveo mármol, su simetría perfecta y la multitud de detalles decorativos se han convertido en una de las imágenes más destacables y legados en la historia de la humanidad. Sencillamente, impresionante.

La semana pasada ya les comentaba que de India se dice que "la amas o la odias", que es absolutamente "increíble" como reza su eslogan, pero eso sólo puede constatarse viviéndolo. Con cada historia que grabamos, cada experiencia compartida, cada sonrisa devuelta y con todos los innumerables atractivos del subcontinente indio, estoy completamente seguro de que conseguiremos que lo revivas y la acabes amando, como lo hacemos los componentes de El Turista tras nuestra experiencia estas dos semanas de grabación el que será el país más poblado del mundo en unas décadas. Sí, India la amas y es increíble. Namaste.

Nosotros seguimos nuestro camino para acercarles nuevas culturas e inspirarles nuevos destinos. Nos toca disfrutar estas entrañables fiestas desde la distancia, echando de menos nuestra queridísima Tenerife. En nombre del equipo de El Turista, les deseo Feliz Navidad y que Papá Noel les deje algún viaje, quizás, a alguno de los destinos que hemos compartido con ustedes durante estos primeros meses de vuelta al mundo.