Cachorro nuevo en casa

Raúl Mérida y Pablo Sentana

Hay cosas que debéis tener en cuenta antes, incluso, de que llegue el cachorro a casa. Para empezar, estaría bien que preparaseis un lugar protegido para él donde pudiera refugiarse para descansar, dormir o, simplemente, sentirse seguro. También es importante acordar en familia cómo va a ser la vida de ese animal, es decir, dónde va a poder entrar y dónde no, quién le va a sacar a pasear, qué va a comer, etc. De que se sigan esas normas por parte de todos dependerá, principalmente, la buena educación y socialización del cachorro. Por supuesto, ni que decir tiene, que la paciencia será vuestra gran aliada al principio, entre otras cosas, porque hará sus necesidades en cualquier lugar. Una fregona limpia y cercana será la mejor compañera para esos días. Debéis darle mucho cariño e iniciar con él rutinas que le ayuden a sentirse seguro en su nuevo entorno. Mantener las mismas horas para los paseos, comidas y descansos, ayuda muchísimo a conseguirlo. Por otro lado, no olvidéis buscar una clínica cercana cuanto antes. Recordad que un veterinario de confianza va a ser imprescindible para su salud, además de ser vuestro mejor consejero ante cualquier duda que, sobre la marcha, os vaya surgiendo.