Viruje nocturno por Nochebuena y Navidad

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para esta Nochebuena y Navidad cielos poco nubosos con temperaturas frías y no han descartado heladas en las cumbres de las islas más montañosas y escarcha en medianías altas a primeras horas del día y las temperaturas mínimas no subirán de los 10 grados. No descartan lluvias débiles en las islas occidentales

La máxima llegará a 19 grados en Las Palmas de Gran Canaria, donde la mínima será de 15, y a 20 en Santa Cruz de Tenerife, cuyo valor más bajo será de 16, de acuerdo a la predicción de la Aemet, que detalla que el viento se espera del este y flojo algo más intenso en áreas del sur y del norte de varias islas.

La predicción del tiempo para este domingo, por islas, es la siguiente:



Lanzarote

Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo del sudeste girando a este-nordeste al final del día, más intenso en horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Arrecife 12 19



Fuerteventura

Poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes altas a últimas horas. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo del sudeste girando a este-nordeste al final del día, más intenso en horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Puerto del Rosario 15 19



Gran Canaria

Intervalos nubosos al principio tendiendo a poco nuboso, con algunas nubes altas por la tarde. Temperaturas en ligero descenso. Viento del este flojo más intenso en litorales norte y sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Las Palmas de Gran Canaria 15 19



Tenerife

Intervalos nubosos, que serán de nubosidad baja la primera mitad del día y de nubes altas por la tarde. No se descarta alguna lluvia débil en el noroeste. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable en el interior y de componente este en los litorales, siendo flojo en general, más intenso en el sureste y nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de Tenerife 16 20



La Gomera

Intervalos nubosos, que serán de nubosidad baja la primera mitad del día y de nubes altas por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente este flojo, algo más intenso en el litoral sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): San Sebastián de La Gomera 16 21



La Palma

Intervalos nubosos. No se descarta alguna lluvia débil en el este por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del este, flojo en general, y más intenso en la costa norte y extremo sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de La Palma 15 20



El Hierro

Intervalos nubosos. No se descarta alguna lluvia débil en el nordeste por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del este flojo.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Valverde 13 15