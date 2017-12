"La suerte está en las máquinas"

Cuando recibió la noticia de que había dado el segundo premio, Nita Haxhijaj pensaba que se trataba de una broma. Pero lo cierto es que en su pequeño Bazar Roque Nublo de Lo Blanco repartió ayer la mayor cuantía de la provincia, 750.000 euros, entre los seis décimos agraciados con el 51.244.

Ni una botella de champán se llevó ayer Nita Haxhijaj a su Bazar Roque Nublo, ubicado en Lo Blanco junto a San José del Álamo en Las Palmas de Gran Canaria. La joven lotera, natural de Kosovo, no tenía muchas esperanzas de tener que celebrar nada el día de la Lotería de Navidad porque apenas había despachado unos cien boletos. "Yo solo vendo de máquina y a la gente no le gusta mucho", cuenta sin asimilar todavía que entre ese centenar se encontraban seis agraciados con el segundo premio del sorteo que cayó este año en el 51.244. Una alegría completamente inesperada que ha repartido 750.000 euros entre los vecinos del barrio y algún que otro militar del cuartel de La Isleta, concentrando la mayor parte de la suerte de la provincia de Las Palmas en un pequeño establecimiento de unos 20 metros cuadrados.

A Haxhijaj le llegó la noticia a primera hora de la mañana, por televisión. "En un principio pensaba que no había empezado", afirma. De ahí que cuando recibió la llamada telefónica de confirmación todavía le costaba creerse que hubiera pasado. "Cuando me lo dijeron pensé que me estaban gastando una broma", cuenta poco antes de que una de las trabajadoras de Loterías y Apuestas del Estado apareciese con el cartel y la tradicional camiseta en la que, en este caso, podía leerse: "2º premio vendido aquí". Fue ya ataviada con la prenda con la que posó ante cámaras de fotografía y televisión, cuando la joven supo que en realidad había vendido más décimos de los que ella imaginaba. "Creía que habían sido solo dos, pero me acaban de decir que han sido seis", aclara nerviosa sin saber muy bien qué hacer o a dónde ir.

Finalmente optó por entrar en el bar de al lado para pedir algo con lo que brindar con los presentes. Una pequeña botella de Freixenet basta para empapar a más de uno con el espumoso que sale disparado nada más descorchar. Nita Haxhijaj está feliz. Así lo reflejan tanto su cara como sus palabras, que cada tres frases son ¡estoy súper contenta! No es para menos, teniendo en cuenta que este año no esperaba ni que le tocase a algunos de sus clientes la pedrea.

Pero el azar es caprichoso. Prueba de ello es que salió el 51.244 como segundo premio de la Lotería de Navidad y la joven kosovar lo había despachado tiempo atrás en su pequeño bazar. Lo más curioso, explica Juan Manuel Moraga, delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, es que los seis décimos no se vendieron de manera correlativa, sino que salieron en varias veces en distintos días. Con 1,25 millones a la serie en esta categoría, cada uno de los boletos ha sido agraciado con 125.000 euros. Esto hace que, en total, Haxhijaj ha repartido 750.000 euros entre su clientela. "No sé a quiénes les ha podido tocar", asevera emocionada a primera hora de la mañana tras el mostrador en el que no para de sonar el teléfono. Lo que también desconocía en ese momento es que con semejante cifra, su establecimiento es el que más suerte ha concentrado en Las Palmas. Y es que desde el pequeño establecimiento de Lo Blanco se ha distribuido la mitad de lo que ha dejado el segundo premio en la provincia, donde los otros 750.000 euros han caído entre Teror, Telde, Sardina del Sur y otra administración de la capital grancanaria, ubicada en la calle Ripoche.

Asimismo, en el Bazar Roque Nublo no es la primera vez que celebran el 22 de diciembre por todo lo alto. Ya en 2015, cuando llevaba menos de dos años al frente de su negocio, la lotera también dio un tercer premio. Su estreno en el sorteo fue con 50.000 euros gracias al décimo que en aquella ocasión salió afortunado con el 05.163. Ese día, también descorchó una botella de champán con sus suegros Francisco de las Nieves y Mercedes Tovar.

Su marido, David Hernández Tovar, acudió ayer también con un espumoso que llegó cuando se despejó un poco el establecimiento de prensa y curiosos. A lo largo de la mañana fueron varios los vecinos de la zona los que se acercaron a confirmar la buena noticia, lamentándose seguidamente de no haber jugado la lotería en el bazar. Ya lo advierte la lotera: "A muchos no les gusta comprar de máquinas, pero cada vez salen más números vendidos así. En las máquinas está la suerte". Quién sabe si el próximo año le acompaña la del Gordo. Haxhijaj no lo descarta.