Playa Honda repite con el Gordo y se lleva un pellizco

La fortuna ha vuelto a sonreír a Lanzarote con el Gordo de Navidad y lo ha hecho en la misma administración de lotería en la que dio la campanada hace tres años, la número uno del municipio de San Bartolomé, ubicada en el centro comercial Deiland Plaza, en la localidad de Playa Honda.

El 71.198 inundó de alegría el despacho, que se llenó enseguida de curiosos por la fiesta que se montó en el local tras confirmar la encargada del mismo, Saro Martín, que se había vendido un décimo emitido por máquina, premiado con 400.000 euros. En 2014 esa administración repartió cuatro millones de euros con diez boletos del 13.437, el mayor premio de la Lotería de Navidad en Lanzarote.

"Me llamaron por teléfono para decirme que habíamos dado el Gordo y estaba tan nerviosa que no localizaba ninguna emisora para comprobarlo hasta que me llamó el delegado de Lotería y me lo confirmó", afirmó la lotera exultante antes de descorchar la botella de cava para regar el gran momento.

Saro reconoce que no le gusta comprar con antelación el cava porque "da mala suerte", así que el gerente del centro comercial, Tanausú Fontes, salió disparado hasta el supermercado del recinto a adquirir el producto mientras Saro cantaba de todas la maneras posibles el 71.198 ayudada en el coro por sus compañeras Alicia Padrón, que trabaja estos días para reforzar la plantilla en la administración, Dolorsi Rodríguez y Cristina Borges. Estas dos últimas empleadas, al igual que su jefa Saro, repitieron la experiencia del Gordo, pues ya trabajaban en el negocio en 2014. "Aunque esta vez solo ha sido un décimo, en vez de diez como hace tres años estamos igual de contentas porque hemos repartido suerte con el primer premio y es ilusión", manifestaron.

Por si fuera poca la locura por el nuevo Gordo en Playa Honda, aún quedaba otro sobresalto a mediodía. La misma administración, propiedad del lanzaroteño Grupo Spínola, dueño a su vez del centro comercial, dio uno de los quintos premios, el 22.253, con un décimo vendido también por validación mecánica y dotado con 6.000 euros. Hubo que ir a por más cava.

"Estamos muy contentas con este segundo premio, pero aunque parece que el Gordo lo agacha un poco, estamos igual de felices", comentó la lotera, que lleva en la administración desde 2001.

Saro sospecha que la ganadora de los 400.000 euros es una mujer de la Isla, clienta habitual del Deiland. Quien sí apareció la pasada tarde fue la parejita joven que se llevó los 6.000 euros. Acudió el jueves a por un billete físico acabado en tres pero se habían agotado.

Entonces, los dos decidieron pedirlo por la máquina con tanta suerte que resultó premiado, décimo con el que regresaron la pasada jornada al Deiland a comprobar su número y a dar las gracias a la administración.

En 2015 la oficina de Lotería del Deiland dio dos quintos premios, los números 18.102 y 43.221. El primero también tocó en la administración de Haría. "Con tanto premio vamos a ser Doña Manolita de Lanzarote", bromeó Saro en referencia a la famosa administración madrileña.