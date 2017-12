Una lluvia de champán regó ayer el parque Santa Catalina de la capital grancanaria, donde la noticia de que la administración de Ripoche, 1 había vendido el segundo premio de la Lotería de Navidad, el 51244, corrió como la pólvora, a escasos minutos de salir del bombo. Los dos décimos que vendieron por máquina, 250.000 euros en total, han servido para culminar un año afortunado, tras repartir en noviembre 155.408 euros de la Bonoloto.

"Hoy tenía un pálpito, venía de casa y me decía a mi mismo que tenía una sensación extraña". Dicha sensación no era más que el preludio de un gran día para Luis Saavedra Tavío, titular de la administración de la calle Ripoche, 1, situada en pleno corazón del parque Santa Catalina, donde ayer cayó el segundo premio de la Lotería Extraordinaria de Navidad. Los dos décimos ganadores lo vendieron por máquina, y aunque probablemente nunca lleguen a saber quienes fueron los agraciados, lo cierto es que han marcado historia al ser el primer gran premio que dan en este sorteo desde que en 2004 se hicieran cargo de esta administración, que goza de más de 70 años de antigüedad.

El 51244, dotado con 125.000 euros al décimo, salió en torno a las 9.00 horas, convirtiéndose en uno de los premios grandes más madrugadores. Minutos después, Dunia Álamo y Cristina Quintana, empleadas del citado establecimiento, empezaban a recibir las primeras llamadas para felicitarlos por la buena nueva, llamadas que no pararon de sonar durante toda la mañana.

"Estamos muy felices por este segundo premio, el primero que damos en este sorteo extraordinario de Navidad. Nos enteramos por ustedes, por la prensa, no me lo podía creer, enseguida llamé al patronato y me lo confirmó", señaló Dunia Álamo. Ambas, al igual que Luis Saavedra, tenían la corazonada de que iban a dar un premio importante. "Yo siempre vengo ilusionada, pero algo nos decía hoy -por ayer-, que este año iba a ser especial", indicaron las dos sonrientes.

Aseguran que no tienen ninguna pista de los agraciados por los boletos vendidos. "Por nuestra ubicación en el parque Santa Catalina, nos vienen muchos peninsulares, por lo que de aquí han salido bastantes décimos que se han llevado a todos los sitios de España, y también ha habido mucha venta a extranjeros. Ojalá los premiados se pusieran en contacto con nosotros para saber, al menos, a donde fueron a parar los décimos", subrayaron.

Esta administración, que sólo expende por máquina, ha tenido un volumen importante de ventas de la lotería de Navidad este año.

"Cada vez tiene más aceptación la máquina, y con estos premios queda claro que los billetes de terminal también tocan. Además, eso hace que los premios estén más repartidos porque el número es suerte, pero la máquina permite comprar un mismo número, si está libre, en todos los lugares de España, con lo cual si toca puede caer en muchos sitios", indicaron.

Con este premio, la citada administración cierra un año afortunado, dado que en 2017 han sido agraciados con varios premios, según informó Luis Saavedra. Uno de ellos fue también un segundo premio de la lotería, hace ocho meses; y a principios de noviembre, concretamente el día 6, el sorteo de la Bonoloto repartió en esta administración de la calle Ripoche un premio de segunda categoría (5 aciertos más complementario). El despacho receptor 43645 validó el boleto valorado en 155.408,17 en total, que resultó ser el único premiado en todo el territorio nacional.

"Por suerte hemos repartido bastante dinerito este año. Nuestra terminal es toda por máquina y hay mucha gente que venía pidiendo para Navidad un número concreto, sobre todo los típicos, que terminaran en 13, 69 y en este sorteo concretamente se demandaba mucho el 55", apuntó Cristina Quintana.

Felicitaciones

Muchos vecinos del parque Santa Catalina, clientes habituales de la administración de Ripoche, se acercaron hasta la misma para felicitarlos por repartir ese segundo premio, compartiendo con ellos alegría y champán. Es el caso de Aurea, que vive y trabaja muy cerquita del establecimiento, y que para este sorteo llevaba un décimo compartido con una amiga, aunque no el ganador. "No nos tocó pero no me importa, no pasa nada, como dice mi madre no estaba para mi. De todas formas me llevo la alegría de que lo hayan dado aquí, tan cerquita. Nosotras cogimos el 54 en lugar de 44, así que cada vez lo tenemos más cerca y vamos a seguir intentándolo", afirmó la señora.

Otros vecinos, también felices por la buena noticia en el barrio, apuntaron que al principio no terminaba de adaptarse a las máquinas, "pero ahora te das cuenta que es lo mismo, toca igual, e incluso mejor, así que ahora mismo vamos a por El Niño".