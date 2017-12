El espíritu de la buena fortuna

José Miguel González comenzó a repartir suerte hace cuatro años, y desde entonces no ha dejado de entregar sonrisas, en forma de millones, cada 22 de diciembre. Empezó con los trabajadores de su propio negocio y ahora confían en él y su buena fortuna hasta españoles residentes en Holanda. Un décimo del Gordo de Navidad salió ayer de uno de los terminales de su gasolinera del kilómetro 54 de la autopista del sur de Tenerife y, aunque no cayó en sus manos, González no pudo evitar derramar algunas lágrimas cuando descubrió que un tinerfeño había ganado 400.000 euros gracias a él.

En el año 2013, un segundo premio cayó íntegramente en este establecimiento y benefició a los trabajadores del mismo, así como a la propia familia de González cuatro años más tarde, la buena fortuna parece intacta. Además, la saga de los González continúa con la tradición del progenitor y, en la mañana de ayer, el terminal en Arico propiedad de Miriam, una de las hijas, también vendió dos décimos de dos quintos premios, el 580 y el 22.253.

El empresario reconoció que las ventas en esta gasolinera en particular -tiene ocho a lo largo de toda la geografía tinerfeña- han aumentado notablemente a lo largo de los últimos años. Tal está siendo su fama que en los últimos meses que le han encargado el envío de décimos a la Península.

El nombre de José Miguel González comenzó a escucharse en 2013, después de que repartiera 200 millones de euros en la Isla con el segundo premio de la lotería con un número que había comprado íntegramente para los empleados de sus ocho gasolineras. Sin embargo, fue en 2014 cuando se convirtió en el auténtico protagonista del Sorteo Extraordinario de Navidad, puesto que protagonizó un episodio muy similar al narrado en el anuncio publicitario de la rifa. Él, al igual que el personaje principal del spot, guardó en un sobre unos décimos para un cliente habitual que siempre pasaba por la cafetería de su estación de servicio y con el que desde hacía años intercambiaba lotería.

Así, los valores de honestidad, integridad y generosidad no solo se dejan ver estos días a través de las pantallas de televisión, sino que se encuentran más cerca de lo esperado, en empresarios que compran décimos para sus 130 trabajadores, que guardan boletos premiados para clientes habituales y que se emocionan por la fortuna ajena como si fuera la propia.