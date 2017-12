Lotería de Navidad 20174 | Una aficionada al CD Tenerife, agraciada con el Gordo, el 71198

Una aficionada al CD Tenerife, Isa, fue una de las agraciadas con el Gordo de Navidad. En declaraciones a la Radio Canaria, reveló como un grupo de cinco amigos adquirió el 71198 agraciado con 400.000 euros por cada décimo. "Somos un grupo que a veces viajamos para ver los partidos del CD Tenerife y este año fuimos a Lugo y compramos el número. Mi marido estaba escuchando el sorteo y me dijo que había caído en Lugo y yo le dije que allí había muchos números. Entonces llamé a la depositaria del número, porque no los teníamos con nosotros, y ella me dijo que no lo había mirado y cuando lo hizo nos llevamos una alegría tremenda".

"Salí de mi negocio sin decirle nada a mi empleada, cogí el coche y cuando llegué a Tacoronte la llamé y le dije que me había tocado y que cerrara el negocio cuando quisiera. Es una gran alegría porque nos ha tocado al grupo, a mi marido y a mí, a otro matrimonio de Tacoronte y a otra amiga", manifestó.