Sanidad desaloja una urbanización para fumigar al mosquito del dengue

Los vecinos de la urbanización Las Granadas, en Puerto del Rosario, Fuerteventura, cuyas viviendas se encuentran afectadas por la presencia del mosquito Aedes aegypti , vector de enfermedades como el dengue, el zika, fiebre amarilla o chikungunya, deberán abandonar hoy sus domicilios durante 12 horas como consecuencia del inicio de la fumigación que llevará a cabo una empresa contratada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias como medida para erradicar este foco del citado mosquito invasor.

Sanidad convocó ayer a los vecinos de la zona residencial para informarles de las actuaciones y medidas preventivas que se están tomando con respecto al protocolo activado tras la detección de la presencia del mosquito, así como el tipo de biocida que se empleará para combatir este insecto localizado el pasado 3 de diciembre. Participaron en el encuentro, además de los integrantes del equipo que está trabajando en la zona, el director general de Salud Pública, José Juan Alemán, el director del Área de Fuerteventura, Miguel Rodríguez, el director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de la Universidad de la laguna, Basilio Valladares, y el responsable de la Red de Vigilancia Entomológica Nacional, Javier Lucientes, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales y el alcalde de Puerto del Rosario, Nicolás Gutiérrez.

Los vecinos tuvieron la oportunidad de conocer las medidas preventivas que deben adoptar tanto a nivel personal como en el interior de sus domicilios como consecuencia del tratamiento de insecticida a utilizar que " tiene una mayor eficacia ante la presencia de los inspector y máxima seguridad en las personas y el medio ambiente", apuntó José Juan Alemán.

Los vecinos tuvieron la oportunidad de preguntar todas las dudas respecto a la actuación de Sanidad, al tiempo que recibieron información sobre hábitos para tratar de erradicar los mosquitos y evitar los puntos de crías.

Sin embargo, algunos de los residentes criticaron la premura del tiempo que disponían para ultimar el vaciado de sus viviendas y de tomar las precauciones necesarias para el inicio del tratamiento, así como la falta de información en algunos casos. Sin embargo, tanto los técnicos de Salud Pública como el alcalde de Puerto del Rosario, Nicolás Gutiérrez, que permaneció las tres horas de la reunión presente en la sala, se esforzaron al máximo en proporcionar toda la información posible para evitar cualquier tipo de dudas, al tiempo que tranquilizaban a los vecinos no solo por el nulo riesgo que supone la presencia del foco del mosquito sino de los efectos del tratamiento de desinsectación.

A primera hora de la mañana se inicia el citado protocolo en 20 de las 31 viviendas afectadas. Las previsiones de Sanidad es acabar esta actuación en dos días, aunque dejaron claro que en un futuro próximo habrá que aplicar un nuevo tratamiento.

Por otro lado, Basilio Valladares, explicó que los mosquitos Aedes aegypti localizados en la capital majorera, "conforman un población que muy baja y que seguramente llegó a la isla en mercancías descargadas en el puerto, cuando todavía eran huevos". Además, añadió que "hasta el momento los expertos que examinan la zona donde aparecieron esos mosquitos aún no han detectado huevos, sino solo dos larvas y algunos adultos".

El experto reiteró el nulo riesgo sanitario del insecto invasor, porque si bien trasmite enfermedades en otras zonas, su presencia en Canarias no supone por sí sola un riesgo, porque no puede transmitir de una persona a otra enfermedades que en estos momentos no existen en el Archipiélago".

Valladares aclaró que aún están pendientes varios estudios genéticos que realizar a los mosquitos capturados para intentar averiguar el origen de su llegada, pero dio a conocer que de los análisis moleculares realizados a dos hembras "registran situaciones genéticas distintas. Lo que nos hace pensar que los huevos proceden de dos madres distintas". También, agregó, que " son una especie de mezcla genética y no con unas características determinadas".

El director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, se muestra confiado en que se logre erradicar el Aedes aegypti de la isla majorera en próximas fechas.

Los esfuerzos de los especialistas continúan centrándose también en conocer la forma de entrada del insecto a la isla, bien a través de mercancías o en el interior de alguna planta.