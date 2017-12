Canarias se juega 90 millones al Gordo

Canarias se juega en torno a 90 millones de euros en el Sorteo Extraordinario de Lotería que se celebrará el próximo día 22 y que marca el inicio de las fiestas navideñas. En total hay consignado en las Islas 90.144.260 de euros en billetes, y se prevé una media de 42, 89 euros de gasto por persona, "que nos sitúa entre las cuantías más bajas del país", afirmó Juan Manuel Moraga, delegado en Canarias de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

"El año pasado se vendieron 81.096.940, aumentando un 6,07% respecto al 2015. En lo que va de año estamos subiendo la venta por terminal (lo que no se vende por administración que se devuelve, se hace por terminal) y ahí llevamos una venta de 5.183.700 euros en las Palmas", apuntó, e indicó que los datos de venta de billetes físicos en las administraciones de Lotería no se conocerán hasta el último momento. "Hasta que no devuelva lo no vendido, no se sabe, pero por terminal, de momento se ha vendido en Canarias 8.187.700 euros".

Moragas informó que la próxima semana, en los días previos al sorteo, se prevé un aumento considerable de las ventas dado que, como ocurre todos los años, mucha gente se anima a comprar los billetes "en el último momento".

La emisión del sorteo asciende a 3.400 millones de euros, de los que el 70% se destina a los premios, lo que supone el reparto de 2.380 millones de euros. "Es la lotería que más premios da en todo el mundo, el sorteo se distribuye entre 26.016.800 premios, de ahí que estén muy repartidos, por eso es tan especial esta lotería, porque además de la tradición navideña, llega a mucha gente", indicó el delegado en Canarias de Selae. Moraga prevé un aumento de las ventas en torno al 5% respecto a 2016, dado que Canarias se sitúa este año como la región española más afortunada en premios, en el cómputo general de sorteos. "Ya estamos viendo ese incremento a través de la venta por terminal. Si el año pasado por esta fecha vendimos por terminal cinco millones, este llevamos ocho millones, un 60% más, aunque hay que aclarar que este no va a ser el aumento real de las ventas, que finalmente estará en torno al 5% respecto al año pasado. Tenemos consignado 90 millones, que son la venta física, pero no suele venderse toda la consignación, y siempre digo que lo que no se vende en consignación es lo que se vende por terminal", aclaró.

Por tanto, la Lotería de Navidad puede ser el colofón de un gran año para Canarias, dado la cantidad de premios que se han registrado en casi todos los juegos de Loterías y Apuestas del Estado, especialmente en la Lotería Nacional, Bonoloto y Euromillones.

"Este año en Canarias estamos en superávit por el Euromillón de 190 millones de euros que tocó en Gran Canaria", señaló Juan Manuel Moraga en referencia al mayor premio de la historia de la lotería europea repartido en España, concretamente en el sorteo de Euromillones celebrado el pasado 6 de octubre, con un único boleto ganador sellado en la Administración de Loterías número 54 de Las Palmas, situada en el Centro Comercial El Mirador.

Así, el sorteo de Euromillones repartió este año en el Archipiélago un total de 197.278.000 euros, lo que supone cinco veces más de lo jugado (36.717.000 euros), "ya que el premio de los 190 millones disparó las cifras".

Pero no ha sido el único sorteo que ha convertido a las Islas en afortunadas, dado que a lo largo del 2017, entre las dos provincias, se ha repartido mucho dinero.

Respecto a los sorteos de la Lotería Nacional a lo largo del año, en Canarias se registraron más de 80 premios en primera y segunda categoría. Sólo en la provincia de Las Palmas, en la lotería del sábado han caído dos premios de primera categoría y 11 de segunda. En total, en lo que va de año se registraron 41 grandes premios, y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife también se han superado los 41, según indicó Juan Manuel Moraga.

"A nivel nacional, en premios estamos entre las comunidades más afortunadas con total seguridad, ya no sólo por cantidad de dinero sino por cantidad de premios. Hemos tenido muchos a lo largo del año entre la dos provincias", apuntó el delegado en Canarias de Loterías y Apuestas del Estado.

Moragas añadió que, por estadísticas, los premios pequeños en todas las provincias son muy similares (reintegros, tres o cuatro aciertos, dos últimos números... ). "Lo que desvirtúa las estadísticas en positivo son los grandes premios de un solo juego, que es lo que ha pasado con el Euromillones y con la Bonoloto que superó el 60% de premios sobre lo jugado, por encima de la media nacional. Sin duda ha sido uno de los mejores años".