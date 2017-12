Familias canarias de cardiópatas editan un segundo libro solidario

Un grupo de familias canarias de menores con cardiopatías congénitas han editado un segundo libro solidario donde se cuenta en primera persona la historia de cada uno de los protagonistas. Este fin de semana acuden a Barcelona para presentar la nueva edición tras vender más de 2.000 ejemplares del primer libro Cardiopatías congénitas, un mundo de historias.

Todos los beneficios se destinarán de forma íntegra a la Asociación de Cardiopatías Congénitas Cor Barcelona, que dirige el cirujano Raúl Abella, responsable de salvar a decenas de niños con cardiopatías desde el Hospital Vall d'hebron, en Barcelona, tras ser derivados desde Canarias.

El precio de cada uno de los ejemplares será de 15 euros que se emplearán para poder operar a niños en cuyos países no existen medios para hacerlo. Se puede comprar a través de Amazon y también reservar en el correo electrónico unmundodehistorias@hotmail.com. Se han impreso 400 ejemplares, de los que ya se han reservado unos 300 así que todo parece indicar que se volverán a imprimir más.

El contenido del libro, con muchas más páginas que la edición anterior, relata la actualidad de hasta 17 protagonistas de las historias del primer libro. Además, se añaden 23 nuevas experiencias, de padres y madres y de cómo llevan la enfermedad de sus hijos, pero también de adultos que nacieron con una cardiopatía y que cuentan cómo afrontan su día a día.

También se incluyen 11 opiniones y valoraciones de cirujanos, personal sanitario, periodistas y el mismo presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ha querido mostrar su apoyo a esta iniciativa solidaria. También se incluye una reseña del viaje que parte de estas familias realizaron a Roma para conocer al papa Francisco ese verano tras el éxito de su primer libro.

Narci Cabrera, promotora principal de esta obra (y de su primera edición también) asegura que en el primer libro "plasmamos nuestros sentimientos como padres de un niño con cardiopatías congénitas". En él, deja claro, "animamos a la perseverancia en los tratamientos". A raíz de esta publicación surge la idea de hacer una segunda parte "gracias a la aceptación y a la gran acogida de nuestro primer libro, con la finalidad de que otros padres compartan sus experiencias y continúen transmitiendo positividad y aliento a otros padres", añade.

Cabrera señala que con toda probabilidad se celebrará una segunda presentación oficial de esta publicación a lo largo del mes de enero en Tenerife. "Hay muchas familias de aquí que lo quieren hacer y las familias que son de Barcelona, de Valencia o de Mallorca, y que también participan, que no quieren perder la oportunidad de darlo a conocer", valora.

Su padrino será Pedro García Aguado, terapeuta y expresentador del programa Hermano mayor. "Una de las familias que cuenta su historia lo conoce, se lo preguntaron, y no dudó en aceptar, así que no podemos estar más orgullosos y contentos de contar con su apoyo, porque no lo dudó ni un momento", concreta Narci Cabrera. "Nos esperan muchas sorpresas", añade.

Tal y como describe la cardióloga Dimpna Alberto en el prólogo de este segundo libro, esta publicación trata de corazones, corazones diferentes al corazón que todos conocemos y que gracias a los avances médicos y tecnológicos, y al cuidado de sus familias, cabe la esperanza para que puedan convertirse en niños felices, pequeños héroes que llegan a la edad adulta y pueden tener una vida plena.