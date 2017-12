Pedro García Aguado da una 'lección' en Tenerife

Pedro García Aguado, preparador, terapeuta y expresentador del programa televisivo Hermano mayor ofreció este martes una conferencia sobre esfuerzo, superación y malos hábitos a unos 400 estudiantes de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria de Tenerife. Atrévete a cambiar, di que no, fue uno de los mensajes que envío a los jóvenes que cambiaron la rutina de las aulas por escucharle, una oportunidad que no quisieron desaprovechar.

"Creía tenerlo todo y en realidad no era verdad; no es más valiente el que no tiene miedo sino el que teniéndolo es capaz de conseguirlo", aseguró durante su exposición en la que diserta sobre su paso por el mundo de las drogas después de sentirle "el amo del universo" tras ganar una medalla olímpica con su equipo de waterpolo.

Detalla como asumió, de forma atroz, como un psiquiatra le diagnostico que era politoxicómano justo en el momento de su vida en el que se sentía más fuerte. Sin embargo, era todo un especie de bomba de humo, de pensar que el éxito era todo.

La conferencia titulada Un viaje de aprendizaje, narra el éxito y sobre todo el fracaso como algo superable y que supone el inicio de un nuevo camino. También habló sobre los mitos y realidades del consumo de drogas y alcohol y los valores útiles para prevenir conductas de riesgo. Esta charla ha sido organizada por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias con la colaboración del Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de Granadilla, La Laguna, La Orotava y Santa Cruz de Tenerife de cuyos municipios eran los alumnos participantes.

Aguado mandó ayer un mensaje claro tanto a los alumnos como a sus profesores. Los docentes solo enseñan de la manera en la que saben hacerlo. No reprenden, no mandan tarea, no marcan exámenes por fastidiar sino que lo hacen por el bien de los estudiantes, algo que los jóvenes tienen que ser capaces de entender y valorar. Lo mismo ocurre en casa, con sus padres y con el resto de la familia. Educan de la mejor manera de la que saben hacerlo. "A veces los padres tienen que decir: ´Por mucho que te quiera, y te quiero con locura, las cosas no siempre serán como tú quieres que sean", apuntó el terapeuta durante su discurso.

También les recomendó, por experiencia propia, que cuando se despidan de un ser querido nunca lo hagan enfadados: "Siempre debes dejar a las personas que quieres con palabras de amor. Puede ser la última ves que la veas". Y eso fue justo lo que le pasó a él, cuando acudió a una de sus fiestas, a las que no podía faltar porque tenía la certeza (más que equivocada) de que sin él "la gente no se lo pasaba bien" y tras desaparecer tres días se encontró con decenas de mensajes en su teléfono móvil que le informaban de que su abuelo había muerto. "Estaba enfermo, lo sabía; mi padre me dijo que fuera a verlo y yo preferí irme de fiesta" asumió para añadir que justo gracias a su herencia, la de un premio de lotería que le dejó su abuelo para él y para sus hermanas, se pagó el tratamiento que acabó con su adicción a las drogas. "Todavía se lo estoy pagando a mis hermanas", sentenció.

Aguado sabe cómo meterse en el bolsillo a aquellos a los que se dirige. Se sacó selfies con todos y utiliza un lenguaje cercano, casi el mismo que utilizan ellos, para hacerse entender. La mayoría, al finalizar su intervención, mató su curiosidad sobre lo que es un programa de televisión como Hermano mayor y si es realmente cierto que los jóvenes que aparecen en él se comportan de esa forma. "Me han marcado muchas de las historias, creo que casi todas; y es todo verdad, tan verdad que hay muchos que no logran reconciliarse con sus familias, que es al final lo que buscábamos", asumió. Dejó de grabar tras la séptima temporada coincidiendo con una enfermedad terminal que tuvo su madre ya que no quería estar lejos de ella como sí le ocurrió años antes con su abuelo.