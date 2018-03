Almaty, la cosmopolita urbe kazaja

César Sar en la estatua de The Beatles en Almaty.

la opinión de tenerife invita a sus lectores a dar la vuelta al mundo. Este es un nuevo reportaje del serial sobre la experiencia de un periodista tinerfeño, Fernando Palarea, que realiza una vuelta completa al globo junto al empresario Pablo Oramas y el viajero César Sar, para la realización de la segunda temporada del programa de viajes El Turista. Visitarán más de 50 países de los 5 continentes en 14 meses. Esta vez visitamos Kazajistán.

Finalizamos nuestra etapa por Asia Central en Kazajistán, la mayor de las exrepúblicas soviéticas de esta zona del continente. Descubrir los tesoros del noveno país más grande del mundo, cuyo tamaño es prácticamente equivalente a Europa Occidental, es una tarea imposible en una semana, así que decidimos centrarnos, en nuestro paso por este país, en una de sus grandes ciudades, Almaty.

En la enorme estepa situada entre el Mar Caspio y los montes Altai, que comprende Kazajistán, existen muchísimas joyas y escenarios naturales únicos, además de sorprendentes paisajes con colinas, montañas de nieves perpetuas, desiertos, cañones, llanuras y taigas que enamorarán al viajero que las visite. Sin embargo, en esta ocasión queríamos completar nuestro paso por Asia Central mostrando una visión, en el programa de televisión, que complementase lo grabado en las vecinas exrepúblicas soviéticas de Asia Central y sirviesen para que pudiésemos testificar las diferencias entre estos países.

Kazajistán no sólo es el más grande, sino también el más rico por estos lares. Además, Almaty nos proporciona un escenario totalmente alejado de las mezquitas, minaretes, caravasar, pueblos de interior y naturaleza salvaje que habíamos encontrado, durante las semanas precedentes, siguiendo los pasos de Marco Polo por su paso en la ruta de la seda.

Crisol de culturas

Aunque en 1997 la capitalidad del país fue trasladada hasta Astaná, la moderna y cosmopolita Almaty posee el doble de población, con habitantes llegados de muchos rincones del planeta que han dado lugar a un crisol de culturas y religiones, y en cuyas calles se hablan decenas de idiomas, predominando el kazajo y el ruso. Sus amplias avenidas, secundadas por innumerables y contiguos bloques de edificios monótonos, sus extensos parques y majestuosos monumentos evidencian el orgullo que se siente en la ciudad por su pasado soviético. Almaty fue la capital del Kazajistán soviético y recibió una gran inyección económica, sobre todo en la década de los 70 y 80, que favoreció su desarrollo. Esta joven urbe, fundada en 1854 por los rusos bajo las nieves perpetuas de las montañas Tian Shan, continúa siendo el centro financiero, educativo, turístico y cultural del país.

Para nosotros llegar a la sofisticada, segura y pulcra Almaty fue como volver a la civilización. La capital histórica de Kazajistán dispone de una gran oferta hotelera, buena red de transporte, restaurantes con variada gastronomía y servicios ideales para los turistas que se animan a descubrirla. Con un tour gratuito -similar al que se ofrecen en otras grandes ciudades por el mundo- comprobamos que todo gira en torno al parque de los Héroes de Panfilov. El principal punto de encuentro de los kazajos está dedicado al acto de valentía de los 28 soldados de la unidad de infantería de la división 316, comandada por el general Ivan Panfilov, que hicieron frente a los invasores alemanes durante el invierno de 1941. Los soldados no dudaron en sacrificarse para intentar impedir que las tropas nazis avanzaran hacia Moscú durante la Segunda Guerra Mundial, consiguiendo retrasar su avance y así fortalecer la defensa de la ciudad. A pesar de que la hazaña de Panfilov y sus hombres está escrita, desde hace décadas, en los libros escolares, expuesta en una película y admitida en la cultura pública del país y de Rusia, como una auténtica leyenda, algunos historiadores desmienten esta heroicidad catalogándola de mito comunista y añadiendo que se trató de mera propaganda soviética. Sea como fuere, no me cabe la menor duda de que quien visite este parque se quedará sorprendido ante el inmenso monumento de soldados de las 15 repúblicas soviéticas, que se encuentra en la Plaza de la Victoria, frente a la prendida llama eterna que conmemora a los caídos de la Guerra Civil Rusa y Gran Guerra Patria. El incuestionable aroma y orgullo soviético se manifiesta en varias estatuas honoríficas, sus lemas guerreros y armamento convertido en monumento, a lo largo del parque.

La catedral Zenkov

Contrasta, y destaca en el corazón del parque, el principal monumento de la ciudad. La catedral Zenkov es uno de los pocos edificios zaristas que todavía se pueden encontrar en Almaty. Esta catedral de madera de abeto azul de las Tiran Shan fue construida en 1904 sin necesidad de usar ningún clavo y resistió el terremoto de 1911. Aunque el principal grupo religioso de la ciudad es el musulmán, este templo e icono de la ciudad es ortodoxo. Nos lo encontramos en plena restauración en su exterior, pero aún así pudimos admirar su belleza y congratularnos de que tenga un óptimo estado y plan de conservación. En su interior, tras solicitar permiso, le dedicamos horas de grabación para no perder detalle y poder compartirlo en televisión.

Almaty hay que recorrerla a pie para que no se te escapen detalles y disfrutar de sus curiosidades. Paseando por sus calles, nos damos cuenta que la globalización ha creado una estampa curiosa en cada semáforo, con coches conduciendo en la misma dirección pero con el volante a uno u otro extremo del vehículo. A nuestro paso visitamos el popularmente conocido como mercado verde. Se trata de un mercado asiático típico con verduras, frutos secos, carnes, pescados, carnes y algunos alimentos locales como el koumis, leche de yegua fermentada, o la de camella, llamada shubat. Seguimos buscando historias que contarles sobre la ciudad y comprobamos como la etapa soviética ha dejado huella hasta en el deporte. Disfrutamos de un campeonato de ajedrez femenino entre representantes de varios países de la antigua URSS, en el que la concentración era máxima y se hacía absolutamente necesario que nos moviésemos con sigilo y apagaremos el sonido de las cámaras mientras intentábamos grabar esta historia de un deporte que cuanta con el liderazgo y grandes campeones del mundo de origen soviético.

Para una vista panorámica de la ciudad nos recomendaron subir hasta Kok Tobe, que significa colina verde. Hasta esta montaña al sur de Almaty, que alcanza una altitud de 1.110 metros, se puede acceder en teleférico. Se trata de un lugar semejante al Tibidabo, en Barcelona. Este mirador natural que proporciona vistas a la ciudad desde cualquiera de sus laterales, acoge un área recreativa, con diferentes atracciones, como su fotogénica noria; zonas verdes por las que pasear, una feria y completa su gran oferta lúdica con algunos conciertos. Además, muchos turistas acuden en busca de un rincón en el que se encuentra una estatua de bronce del grupo británico The Beatles. A tamaño natural, se afirma que este monumento, realizado por Eduard Kazaryan, es el único en el mundo que muestra a todos los integrantes de la banda de Liverpool juntos. Nosotros no desaprovechamos la oportunidad de poder sentarnos junto a John Lennon tocando la guitarra y escuchar la canciones de uno de los mejores grupos de la historia.

Lugares para desconectar

¿Y qué hacen los kazajos cuando quieren desconectar del intenso ritmo de la metrópoli? Se van a esquiar a la estación de Shimbulak, a tan sólo 15 minutos del centro de Almaty, o a patinar sobre el hielo al aire libre en una de las pistas de patinaje más altas del mundo, en el valle de Medeu, en la periferia de la ciudad. Si son más atrevidos acuden al complejo internacional de salto de esquí en Sunkar. Y sí, sé que estarás preguntándote si es posible todo el año, porque he expuesto actividades que requieren de temperaturas muy bajas. Lógicamente, esta es la vía de escape cuando las pistas poseen nieve o las temperaturas permiten que se realicen, pero en las temporadas de mayor calor habilitan el valle para que se pueda visitar en un agradable paseo. Subiendo en teleférico desde el Medeu alcanzamos los 3.300 metros de Talgar Pass, donde pese al soleado día aún permanecen las lenguas de glaciar y se siente el frío. Unas vistas impresionantes del valle y la ciudad, respirar el aire puro y el relax entre montañas es el menú de este plan alternativo a la época de nieves y esquí.

Durante un mes hemos estado siguiendo los pasos de Marco Polo, recorriendo nuestra particular ruta de la seda. Descubrimos las espectaculares mezquitas y madrazas de Uzbekistán, nos aventuramos a atravesar Tayikistán por la segunda carretera más alta de montaña del mundo, nos sorprendimos con la belleza salvaje de Kirguistán y concluimos en Almaty, que nos ha servido como primera toma de contacto con una Kazajistán que merece ser recorrida, con más tiempo, en un próximo viaje. Más de 30 historias en esta etapa por Asia Central servirán para trasladar a otra época y dar a conocer esta recóndita, pero histórica y hermosa zona del planeta, a los espectadores de la segunda temporada de El Turista. Nos toca continuar nuestro viaje alrededor del globo. La apasionante e increíble India nos espera.