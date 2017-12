La Orquesta Sinfónica ofrecerá la próxima semana su tradicional concierto de Navidad en los hospitales de Tenerife

La Orquesta Sinfónica de Tenerife continúa con su labor solidaria ofreciendo conciertos en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) y en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) con un programa muy navideño. Las citas serán el lunes 11 de diciembre a las 14.00 horas en el HUNSC y el jueves 14 a las 12.00 horas en el HUC.

Esta cita se ha convertido en un encuentro ineludible en el que la Orquesta Sinfónica de Tenerife ofrece a los pacientes, usuarios y profesionales de los hospitales un seleccionado repertorio que combina temas navideños con piezas clásicas populares y que disfrutan decenas de personas.

Durante más de una hora, usuarios de los centros podrán disfrutar de obras como la popular obertura de Guillermo Tell de Rossini, que abrirá los dos conciertos, que incluirán el célebre villancico Lo divino, de Fermín Cedrés (1844-1927), que se interpretará con orquestación de Emilio Coello, además de Una sobre el mismo mar, de Benito Cabrera (1963), con orquestación de Peter Hope, así como los tradicionales God Rest You Marry Gentleman, The First Nowell y Hark! The Herald Angels Sing con arreglos del compositor británico David Willcocks. Siguiendo con los compositores británicos, se ha incluido también en el programa la adaptación de Ralph Vaughan Williams (1872-1958) de Seventeen Come Sunday, una obra alegre con tintes bucólicos, además de las coloristas Folk Songs from Somerset.

También se podrá disfrutar de Sleigh Ride de Leroy Anderson (1908-1975),* un compositor y director de orquesta estadounidense que buscó el sentido del humor en la música y que fue considerado como uno de los principales directores de música ligera. El cascanueces de Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893) también es una obra muy asociada a estas fechas de celebración con los seres más queridos. De él se interpretará la Suite número 1. Del mismo compositor, la Orquesta Sinfónica de Tenerife ofrecerá la Marcha, la Danza de los mirlitones y la Danza rusa (Trepak).