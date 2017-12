La edad no sabe de modas

Una de las tiendas con más estilo de la capital grancanaria, CoolKid, se ha convertido, desde que abrieron en el 2014, en un referente de diseño, complementos y moda para los más pequeños de la casa. Con una marcada línea de trabajo han creado un espacio donde no solo puedes conseguir lo último en diseños de peleles sino vajillas con materiales ecológicos y los más extravagantes chupetes, entre otros artículos.

Una tienda en la calle Travieso (no le puede venir más a juego) de Las Palmas de Gran Canaria hace las veces de puerta de acceso a un divertido mundo tanto para los pequeños como para los padres. Los niños lucirán los últimos modelos y se encandilarán con los colores, formas y artículos de la tienda y los padres alucinarán con las nuevas tendencias, los más novedosos artículos de diseño seleccionados de las ferias más in del panorama europeo.

¿Buscas el regalo perfecto para un recién nacido?, ¿un regalo curioso para un cumpleaños? ¿Quieres que tu hij@ sea lo más moderno del cole? ¿A tu hij@ le gusta ir a la moda? No lo dudes: CoolKid es tu tienda. No creerás lo que estás viendo. Todos esos artículos tan cool que vemos en las redes sociales los tienes en la capital grancanaria. En definitiva, se trata de una tienda bonita y con encanto, de diseño moderno e innovador, que nació para ofrecer marcas distintas y de tendencias para niños y el universo infantil. Hallarás una exclusiva y cuidada selección de firmas nacionales e internacionales como Kid´s Cooking, Nununu, Powellcraft, Bunny, Dëna, Selfie Clothing Co. o los maravillosos animales de Wildandsoft.