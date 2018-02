Kirguistán, tierra de montañas celestiales

la opinión de tenerife invita a sus lectores a dar la vuelta al mundo. Este es un nuevo reportaje del serial sobre la experiencia de un periodista tinerfeño, Fernando Palarea, que realiza una vuelta completa al globo junto al empresario Pablo Oramas y el viajero César Sar, para la realización de la segunda temporada del programa de viajes El Turista. Visitarán más de 50 países de los 5 continentes en 14 meses. Esta vez visitamos Kirguistán.

El imponente Pico Lenin, con sus 7.134 metros, nos daba la bienvenida a Kirguistán. En sus faldas se encuentra Turparkol Lake, un paisaje de ensueño, difícil de imaginar y que haría méritos a cualquier escenario de película. No podía ser mejor la carta de presentación de este joven país que fue la primera de las cinco exrepúblicas soviéticas de Asia Central que consiguió la independencia en 1991. Durante más de cien años, el hogar de las magníficas cadenas montañosas de Tian Shan y Pamir Alai, así como su estepa, con una densidad de población de sólo 27 habitantes por kilómetro cuadrado; se rigió bajo las leyes rusas.

Durante dos semanas nos adentramos, con la colaboración de Discover Kyrgyzstan, en este hermoso y accidentado territorio de altas montañas, lagos cristalinos de azul intenso y que cuenta con algunos de los puntos más altos del mundo, elevándose a más de 7000 metros. Sin embargo, aunque son sus paisajes su principal reclamo, nuestro objetivo es descubrir este país situado en el corazón de Asia Central a través de las decenas de historias que obtendremos para la segunda temporada de El Turista, en el que además de sus imponentes postales naturales, la historia, tradición, deporte y gastronomía kirguís también tendrá un lugar relevante.

Tras varios días incomunicados y a miles de metros de altura atravesando la ruta del Pamir, llegamos hasta Osh. En la segunda ciudad más grande de Kirguistán, después de su capital Biskek, aún se respira la influencia soviética. Una larga explanada, típica de los desfiles militares; presidida por la estatua de Lenin, frente al ayuntamiento, y el monumento en recuerdo a los compatriotas que perdieron la vida tras ser reclutados para ayudar en el desastre de Chernóbil, son algunas de las huellas de su pasado soviético. Durante el ramadán, ese rincón de Osh nos muestra una estampa que escenifica la riqueza cultural del pueblo kirguiso, mayoritariamente musulmanes sunitas que mantuvieron sus tradiciones frente al intento de enfriar ese fervor a favor del laicismo que sí capturó a sus paisanos uzbekos durante la etapa soviética, al concentrarse allí al despedir al sol en improvisados mercadillos.

En el centro de esta ciudad de más de 250.000 habitantes se encuentra la montaña Sulamain Too. Se trata del primer sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en Kirguistán y está considerado un lugar sagrado y de gran valor histórico, etnográfico y arquitectónico. Las menciones en manuscritos, obras históricas y teológicas, así como las pinturas que se encuentran en la ladera de la montaña sobre la que se erige este complejo, rodean de misterio y leyenda este enclave que completó nuestro primer día de grabación por la ciudad, antes de continuar nuestra ruta hacia el interior. Una parada en Uzgen nos permitió filmar su minarete, construido en el siglo XI para servir como atalaya y hacer la llamada a la oración de los musulmanes.

Un viaje al pasado

Los valles de Kirguistán proporcionaban un respiro a los comerciantes, trabajadores, clérigos y soldados que optaban por alguna de las tres rutas comerciales que atravesaban el país durante la ruta de la seda. El caravasar de Tash Rabat, a 3.200 metros de altura en el valle de Kara Koyun, nos adentra en el pasado y nos hace sentir el espíritu de la época, como si de los ladrillos de este clásico alojamiento del siglo XV emanasen historias de los miles de viajeros que pasaron por allí con sus caravanas llenas de mercancía.

Nuestro alojamiento se encontraba a pocos kilómetros. Un campamento de yurtas, clásica vivienda de las estepas de Asia Central que utilizaban las familias nómadas de esta zona, custodiado por altas montañas. Yuri, un ruso que se enamoró del lugar y montó este campamento entre los valles, mantiene alguna de sus costumbres, como su sauna rusa. El agua gélida del río que bordea el campamento es otro de los ingredientes de su oferta. No pudimos rechazarla y contar esta vivencia para el programa. Nos ofreció hacerla lo más típica posible, sin absolutamente nada de ropa. Algo comprometido para la televisión por lo que debió ser en ropa interior. Así que filmé como Yuri azotaba con unas hojas de roble y abedul calientes, una y otra vez, al compañero César Sar. Como si de un castigo se tratase, cantando sin parar, montó un auténtico espectáculo digno del mejor showman. Podrán imaginar que encerrados en una sauna caliente me vi obligado también a quedarme en calzoncillos cámara en mano. El baño en el río posterior, de esos que cortan la circulación, completó una pieza que estoy seguro que sacará las risas de los espectadores.

En las cimas más altas

Con las marcas de Yuri seguimos nuestro camino, elevándonos para alcanzar las cimas más altas. Las panorámicas más espectaculares de paisajes que quitan la respiración. En el camino, nos detuvimos al divisar una familia seminómada. La hospitalidad, bondad, tolerancia y afecto de los kirguís siguen siendo rasgos que perduran en la identidad de este pueblo que acogió a tantos viajeros durante miles de años. Nómadas hasta el segundo cuarto del siglo XX -cuando la etapa soviética dejaron de moverse y se asentaron en las ciudades construidas en grandes bloques de hormigón- algunos aún mantienen esa tradición de mover su ganado en busca de pastos frescos según la estación, aunque suelen tener dos viviendas o zonas a las que acudir y establecerse y no estar en continuo movimiento. Compartir sus historias, vivencias y contarnos, siempre con suprema amabilidad, cómo es su día a día, también merecía que lo podamos difundir a través del programa de televisión.

Kirguistán posee más de 2.000 lagos cristalinos de montaña enclavados en la cordillera Tian Shan. No podíamos perdernos uno de los más famosos, el Son Kul, que está a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y posee amplios prados alrededor del lago que han sido utilizados como pasto de verano por los pastores nómadas desde la antigüedad. Una de las mejores maneras para descubrirlo es como un kirguís, es decir, en una ruta a caballo. Y es que el caballo para los kirguís lo es todo, y un jinete por sus laderas es, junto con las yurtas que simbolizan hasta en su bandera, la estampa del país. El caballo es su mejor amigo, su transporte más efectivo y demuestran una destreza envidiable. Para ellos es como montar en bici. Nos atrevimos e hicimos lo que pudimos aunque nuestra atención se desvió hacia un grupo que estaba jugando sobre sus caballos. Se trataba del Ulak Tartish, uno de los juegos con caballos favoritos de las estepas asiáticas, en el que los jinetes se disputan, a modo de pelota, el cadáver de un cordero y deben llevarlo a uno u otro extremo del campo. Un juego que también realizan en sus campeonatos tradicionales, en los que destaca la caza con aves rapaces, que también pudimos filmar gracias a una demostración de un entrenador con su águila que la había capacitado tras un sesiones lentas y meticulosas que requieren un dominio especial.

El otro método más popular para explorar el país es en bicicleta por alguno de sus más de 200 senderos. Nosotros en Jyrgalán nos aventuramos con un descenso que aportase además la dosis de adrenalina que también demandan los televidentes más aventureros. El paraje nos hizo entender el porqué llaman a Kirguistán la Suiza asiática. Parecía sacado de un cuento alpino con sus características casas, verdes montañas, ríos interminables y ambiente gélido acompañado de un leve sereno. Tocaba hacer deporte, que no todo iba a ser interminables jornadas montados en el coche buscando las historias que contarles. Nos subimos en las bicis y a subir cuestas, no tan empinadas como algunas que poseen con un 12% de inclinación, pero lo interesante tras alcanzar una pequeña cascada en un desvío, era el descenso hasta el punto de partida. Íbamos bien, incluso a pesar de que la lluvia apareciese, pero un hueco hizo que me llevase un recuerdo de Kirguistán también a modo de lesión. Una desafortunada caída que me dañó una costilla. Ahí nuestra guía Katarina demostró que además de ser una gran profesional, también era una gran enfermera. No hizo falta ir al médico, aunque estábamos tranquilos porque vamos bien asegurados con IATI Seguros.

En la ciudad de Karakol

El viaje continuaba y en uno tan largo como éste, 14 meses para visitar 50 países, la salud es primordial. No deja tiempo para lo descansos, pero tenía que recuperarme. Así que, al igual que en la primera temporada, a César le tocó grabar en solitario durante un par de días. Karakol, una ciudad de unos 75.000 habitantes ofrece a los turistas una visita para degustar, todos los platos del circuito gastronómico, que nunca imaginamos que Kirguistán tuviera tanta oferta a la mesa. A la noche, no podíamos rechazar la invitación de una familia Dungan -descendientes de guerreros árabes, que hablan chino y practican el islam- que además poseen una mezquita construida en 1910 que tiene la particularidad de que se trata de un edificio de madera que no requirió ni de un sólo clavo en su construcción. La comida, por cierto, fue abundante. De esas que mejor no almorzar y esperar a la cena. ¿No me creen? Ya lo comprobarán cuando se emita este capítulo.

Belleza geológica

Nos despedíamos de Karakol pero no sin antes visitar dos de los lugares con mayor belleza geológica del lugar. Jeti Oguz Gorge, conocido como los siete toros, es un desfiladero de siete grandes acantilados de color rojizo y Fairy Tale Canyon, una verdadera maravilla natural que hace honor a su nombre porque parece sacado de un cuento de hadas. Sus caprichosas formas se asemejan a criaturas míticas y, en ambos casos, era necesario poder verlas desde todos los puntos de vista, así que también disfrutaremos de imágenes aéreas del lugar.

El lago más grande de Kirguistán, rodeado por las cordilleras Terskey Alatoo y Kungey Ala-Too, era la última joya natural que nos tenían preparado desde Turismo de Kirguistán. El lago Issyk Kul fue considerado sagrado entre los pueblos indígenas y es uno de los lagos alpinos más grandes y profundos del mundo. Situado a 1.609 metros sobre el nivel del mar, cubre un área de 6.236 kilómetros cuadrados, y desde sus orillas siempre se divisan las cadenas de montañas nevadas. En ese paisaje tan excepcional los kirguís no dudaron en crear su propia playa aunque no hubiese mar. Y cómo no, allá donde fueras, haz lo que vieras. Compartimos una jornada dominical como un kirguís más en las aguas cristalinas y gélidas de este tesoro natural antes de poner rumbo a la capital desde la que tomaríamos nuestro vuelo hacia el siguiente destino, Kazajistán.

Almaty, la ciudad más poblada de Kazajistán, y que fue capital del país antes de ser trasladada la capitalidad a Astaná, será la última parada del equipo de la segunda temporada de El Turista en esta ruta por Asia Central, siguiendo los pasos de Marco Polo.