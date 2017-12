La activista LGTB tinerfeña Antonelli, humillada por su transexualidad

La activista tinerfeña de los derechos LGTB y diputada en Madrid por el PSOE, Carla Antonelli, ha recibido duros insultos y descalificaciones por su transexualidad. Los ataques parten del perfil de Twitter @SpainUntrennbar, bajo el que se esconde una persona sin identificar y seguidora de los ideales falangistas. Este es el comentario de @SpainUntrennbar que le dedicó en la red social: "De ciencias naturales bien. Tú por lo que veo mal... cuando menstrues y des a luz te podrás llamar mujer. De momento lo que eres es un tarado mental. Y no lo por que lo diga yo, lo dice la OMS, ¿o ellos también se equivocan?".

Carla Antonelli le respondió con el emoticono de un beso y la siguiente frase: "¿Y al escupir tanto espumarajo de odio no sientes una opresión tal que te limita cualquier capacidad de ser feliz?". La política y actriz güimarera ha recibido numerosas muestras de apoyo. Entre ellas destaca la del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, que escribió en Twitter: "No abandono la esperanza de que el odio desaparezca de nuestra sociedad y también de @Twitter. Todo mi apoyo a la compañera @CarlaAntonelli".

Antonelli indicó que está "sopesando denunciar" porque "Twitter no puede ser territorio para vertir graves insultos". A pesar de que "es un poco el pan de cada día", considera que "hay que tomar algún tipo de medida". Estos insultos fueron denunciados a Twitter, aunque la diputada no alberga esperanzas ya que también denunció amenazas de muerte y "dijeron que no incumplía su política". Carla Antonelli es el nombre artístico de Carla Delgado Gómez (Güímar, 13 de julio de 1959), una actriz, política y reconocida activista de los derechos LGBT. Desde 2011 es diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE, convirtiéndose en la primera y única mujer transexual de España en acceder a dicho cargo. En la actualidad es Portavoz Adjunta de la Comisión de Cultura y Turismo y responsable de familias, menores y temas LGTBI en la Comisión de Políticas Sociales y Familia.