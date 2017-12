Un tatuaje de 'no resucitar' abre un debate médico

Florida y puso a los médicos ante un dilema ético. El conflicto, Un hombre llegó inconsciente a un hospital dey puso a los médicos ante un dilema ético. El conflicto, publicado por la revista especializada 'New England Journal of Medicine' , se refiere al caso de un hombre de 70 años que llegó inconsciente, sin documentación ni acompañante.

El paciente tenía altos niveles de alcohol en sangre, diabetes y arritmias y un tatuaje que abrió el debate en cuestión.

El mensaje ponía " No resucitar" y destacaba a través de un subrayado la palabra " No". Los médicos no sabían si ignorar el mensaje o tratar de reanimarlo al ver que su vida peligraba.

Los médicos contactaron con el departamento ético del centro hospitalario para consultar qué hacer, considerando si era representativo o no de los verdaderos deseos del hombre.

"Después de revisar el caso del paciente, los consultores de ética nos aconsejaron que respetáramos el tatuaje DNR ( Do Not Resuscitate, Orden de No Resucitar) del paciente", afirmó el autor del departamento médico.

Los servicios sociales sí pudieron encontrar su orden de no resucitación "extrahospitalaria" del Departamento de Salud de Florida que, en este caso, coincidía con el tatuaje y el hombre falleció sin someterse a respiración cardiopulmonar como era su expreso deseo.