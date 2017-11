Un niño canario pide ayuda en las redes para plantar árboles

"Me llamo Joaquim Black, tengo doce años y desde el año 2011 soy embajador del proyecto 'Plant for the Planet'". Con esta autopresentación Joaquim Black, un alumno de 1º de la ESO del Colegio Heidelberg de Gran Canaria, explica una iniciativa creada hace 10 años por Felix Finkebeiner, un niño aleman de nueve años que creyó en la idea de unir a todos los niños del mundo en la tarea de plantar árboles para mitigar el efecto del cambio climático. Por este objetivo Joaquim Black pide ayuda a través de las redes para que la gente se anime a formar parte del proyecto plantando un árbol. "Les animo a que se unan al proyecto y empiecen a plantar árboles... gracias", dice en el vídeo que, desde que se publicó en Facebook el pasado lunes, 27 de noviembre, ya tiene 2.163 reproducciones.

Joaquim Black explica a la perfección la finalidad de 'Plan for the Planet': "Fue creado por un niño alemán con el principal objetivo de mitigar los efectos del cambio climático principalmente plantando árboles". Su objetivo inicial consistía en plantar un millón de árboles por país. Seis años después de marcar esta meta "su influencia" ha sido tan grande que ya se han plantado un millón de árboles solo en Alemania y "hay niños y niñas plantado árboles en más de cien países por todo el mundo", explica el estudiante de la ESO.

Joaquim es en Gran Canaria uno de los 60 mil embajadores de 'Plan for the Planet', de 9 a 12 años de edad. "En España somos 2.500, por lo que necesitamos ayuda", expone el niño al invitar a todo el mundo a visitar la web donde se publican las iniciativas y actividades de 'Plant for the Planet'.

Gran Canaria en Plant

Joaquim Black, como embajador del proyecto en Gran Canaria, participó en las XXIV Jornadas Forestales de Gran Canaria, organizado por el Cabildo de Gran Canaria entre el 22 y el 25 de noviembre. En el evento presentó el proyecto al que se ha adherido la Corporación insular; así como también Plant for the Planet participó en el Día del Árbol celebrado en la isla el pasado domingo, 26 de noviembre, bajo el lema 'Recuperemos la cumbre'.