La lección de un profesor a sus alumnos suspendidos

"No sabés nada de la vida. La vida es una putada. La vida no te espera, no te comprende, no te hace recuperaciones. Ustedes ahora viven muy bien. Su única obligación es estudiar, y muchos no la cumplen". Así comienza su discurso Pablo Poó Gallardo, un profesor de Lengua y Literatura en un instituto de secundaria del país, que aunque el vídeo sea de hace casi un año, con motivo del Día de los Maestros se ha vuelto a hacer viral.

Para ejemplificar sus reflexiones, el docente explica a los estudiantes lo "cómodos" que viven durante los primeros años del instituto. "Llegan a casa y sus padres les dan la comida, la ropa y los celulares, a los que les rompen la pantalla cada dos por tres. Les pagan hasta el alcohol. Pero es que la vida no es esta burbuja en la que ustedes viven.

No es que no puedan, es que no quieren. Tienen capacidad de sobra, lo saben, se los digo todos los días. El problema no es de capacidad, sino de esfuerzo. Son unos vagos, lo decimos en clase y hasta se ríen, porque lo reconocen", se lamentó el profesor.

Además, dice: "Será la vida quien los pongo en su sitio, y es eso lo que les quiero ahorrar".