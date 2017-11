"En La Palma hay miedo de que los hijos estudien aquí", según los padres de Saray

Los padres de la estudiante palmera asesinada el 27 de octubre de 2015 en la capital grancanaria, Martín y Nieves, declararon ayer en la Audiencia de Las Palmas durante la tercera sesión del juicio que se sigue contra Alberto Montesdeoca Pérez por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. "Nos han destrozado la vida, este dolor no lo quita nadie", han testificado los progenitores ante el jurado popular que enjuicia los hechos. A ese dolor, como no podía ser de otra manera, se sumó la hermana de la víctima. "Es muy duro ver la cara de tristeza todos los días de mi madre. Han destrozado la vida de muchas personas", asegura Lorena. Los tres familiares revelan que en La Palma "tienen miedo" de mandar a los hijos a estudiar fuera tras lo ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria.

La sesión ha sido muy intensa en emociones, con la sala de vistas repleta de público y medidas especiales se seguridad adoptadas por el magistrado Miguel Ángel Parramón para prevenir incidentes, entre ellas un biombo que impedía el contacto directo entre la familia de la víctima y el acusado, así como más policías nacionales de lo habitual y el "ruego" expreso del juez para mantener la calma, tanto al procesado como a los testigos.

También ha declarado la compañera de piso que se encontró a Saray tras la brutal agresión de Alberto; dos vecinos que trataron de ayudar cuando la joven agonizaba a la entrada de su vivienda; un amigo del acusado al que éste le dio una mochila con la cizalla usada en el crimen; los padres del procesado, y varios conocidos de la familia Montesdeoca.

Todos, pese a los llantos y la crudeza del momento, respondieron a las preguntas de las acusaciones y de la defensa, con unos padres rotos por el dolor que han necesitado apoyo psicológico diario para sobrellevar la tragedia. "La policía me dijo por teléfono que habían matado a mi hija. Casi no me da algo allí mismo. Desde entonces he sentido dolor, mucha rabia, ira y desesperación todos los días", se desahoga Martín. "Rencor no, pero perdonar, que sepan que no voy a perdonar. Ni hoy ni mañana ni nunca", añade Nieves.

El matrimonio asegura que Saray tenía mala relación con el padre de Alberto por los ruidos, pero no con el hijo. "No les dejaban celebrar los cumpleaños, pero la niña se quitaba hasta los zapatos para no hacer ruido por la escalera con los tacones", afirman.

Martín y Nieves explicaron al jurado que su hija les llamaba todos los días; que tenía 26 años cuando la mataron y que nunca han tenido un problema con ella: "se desvivía por sus dos sobrinas y estaba contenta" con sus estudios de Relaciones Laborales, carrera que había empezado en 2011 tras dejar empresariales.

El padre, jubilado desde hace 13 años, con una paga de sólo 1.700 euros paga toda la familia, la ayudaba a estudiar con "mucho esfuerzo económico". Por todo ese daño, conscientes de que Saray "no va a volver" y el dinero tampoco servirá para calmar el desasosiego, reclaman la indemnización a la que tienen derecho.

Videojuegos y escándalo

La amiga que encontró a Saray en un gran charco de sangre cuando regresó a casa, Natalia, ha corroborado que nunca surgieron desencuentros con Alberto por temas de ruido. "Con él nunca tuvimos problemas, pero al padre le molestaba todo lo que hacíamos, hasta que camináramos descalzas. Se quejaba por todo", agrega la joven. Natalia nunca escuchó al acusado montar escándalos con los videojuegos, afición que supuestamente originó la reacción violenta contra su vecina, tras ser interrumpido por ésta en una partida para que bajara el volumen y dejase de gritar, según la tesis de la defensa.

La declaración de Natalia fue contundente, con un trasfondo de tensión acumulada durante estos dos años. Y es que la joven, cuando halló a su amiga moribunda a la entrada de la vivienda, bajó al piso de abajo y le pidió ayuda al propio Alberto, que había aprovechado esa media hora para limpiare la sangre, tirar su ropa al contenedor y esconder la cizalla con la que golpeó a Saray. La testigo, con lágrimas en lo ojos, se quedó con ganas de mirar a la cara al presunto asesino de su amiga, según comentó en un receso del juicio. Esas situaciones difíciles, precisamente, son las que quería evitar Parramón.

La vista oral sigue hoy con las periciales de los médicos forenses, una prueba clave para determinar si Alberto sufrió o no una enajenación transitoria asociada a su adicción a los videojuegos violentos. El joven subió al piso de Saray y la golpeó con la cizalla después de que ella bajara para pedirle que no hiciera ruido porque estaba estudiando para un examen.