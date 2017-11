Los gallistas afilan espuelas

Las asociaciones gallísticas de Canarias amenazan con movilizaciones si la futura ley de protección de animales prohibe las riñas y acaba así con una costumbre que dura en las Islas más de 300 años. Avisan de que si el anteproyecto legislativo se aprueba tal y como está redactado,proliferarán las peleas clandestinas. En actualidad son más de 700 los socios vinculados a casi medio centenar de organizaciones para la cría y la promoción de las peleas. "No nos quedaremos quietos, aunque somos optimistas con las vías de diálogo que se abran a partir de ahora", comunicó el presidente de la Federación Gallítica Canaria, Jose Luis Martín. El Gobierno, por su parte, tendrá en cuenta a todos los colectivos implicados y sus pretensiones, de las que incluirá algunas de estas y de las que rechace, argumentará su desestimación.

Desde la Federación se advierte que la práctica de crianza de las aves de combate en el Archipiélago datan desde el siglo XVIII, por lo que de la noche a la mañana no va a desaparecer una costumbre tan arraigada a la sociedad. "Por tradición, las peleas continuarán y pasarán a ser algo ilegal y tristemente se acabará con estos animales y concurrirá en prácticas ilegales de apuestas y peleas clandestinas", y se defiende el establecimiento actual, "lo que hay ahora es algo transparente y de acceso público, quien quiere viene y quien no le gusta no viene". Asimismo se desmarca de los delincuentes que practican las peleas fuera de la ley: "Hay gente que se apuesta mil euros y si su gallo pierde lo abandonan o incluso lo matan. Nosotros nos consideramos criadores, no nos movemos por dinero", subrayó el dirigente.

Sello distintivo

En Canarias existe la singularidad, a diferencia del resto de combates que se realizan en el resto del mundo, del concepto de peleas de contrata, es decir, las asociaciones firman contratos entre ellas para enfrentar a sus aves dentro de un reglamento regularizado, lo que les aleja de la práctica de peleas con gallos de pertenencia individual. Además, la preparación de estos pájaros es extremadamente cuidadosa paraque su rendimiento sea exitoso durante el combate, reservado solo para aquellos gallos predispuestos a la afrenta.

En el Archipiélago hay unos setecientos socios aproxidamente afiliados a las cuarenta y siete asociaciones gallistas, de los que se puede calcular una cifra de crianza de aves de combate cercana a las 75.000 entre gallos, gallinas y pollos. Cuya "razón de vida" es la pelea, explica José Luis Martín. "No sirven para otra cosa que no sea el combate: no ponen huevos y su carne no se puede aprovechar", y argumentó la pérdida total de estas aves "porque quién va a querer invertir en algo que tiene un coste muy elevado y no tiene utilidad".

El presidente gallístico se defiende de las medidas que recoge el anteproyecto de ley sobre la prohibición de las peleas de animales exponiendo las condiciones naturales de estos pájaros. "El gallo de por sí es un animal territorial, no puede haber dos cantos en una misma zona. Si ocurre, se buscan para pelearse", y además argumenta que "si la naturaleza les puso las espuelas fue para que pudieran luchar". También transmitió el trato que los casteadores tienen con sus aves: "Nosotros solo los preparamos para el enfrentamiento. Les masajeamos la musculatura con ron y les cortamos las plumas por debajo de las alas para que el espectáculo no sea tan sangriento (al igual que el corte de la cresta). Además, tenemos que alojarlos en un hábitat específico y darles el mejor de los piensos. Es muy costoso", indicó.

También agrega las medidas que se han tomado para suavizar la violencia de este tipo de enfrentamiento animal. "Estamos trayendo unas espuelas de plástico, que son menos agresivas que las propias del animal y que están limitadas en su longitud", y no solo en cuestión de su arma más hiriente, "hemos recortado el tiempo de combate a diez o doce minutos, algo que antes quedaban a decisión de los acuerdos a los que las galleras que se enfrentaban reflejaban en las contratas", explicó el dirigente de las asociaciones como disposiciones que han adoptado por la parte federativa y que cree que "se puede incluir perfectamente en este nuevo proyecto de ley".

Reajuste temporal

La legislación vigente de protección de animales en Canarias data en mayo de 1991. Lo que supone un proceso temporal en el que la sociedad ha modificado su sensibilización del trato con los animales. Por ello, el parlamento autonómico ha aprobado varias proposiciones no de ley para atender las demandas de la población respecto a los seres vivos.

La dirección general de transparencia y participación ciudadana, a través de su director, Antonio Llorens, avisa de que en caso de que las peleas se prohiban, "quien quiera situarse al margen de la ley sabe a lo que se atiene". Y pone como ejemplo de transición a los perros de presa. "El origen de la crianza de los bardinos fue para la lucha. Estas son ilegales y no por ello ha desaparecido su raza, sino que es un animal de compañía con un carácter maravilloso", analizó Llorens.

Queda a expensas la redacción del futuro proyecto de ley a través de las reuniones que se mantendrán con todos los colectivos implicados. "Tenemos un verso en blanco en el que la ciudadanía dirá que quiere incluir y luego el legislador diseñará el texto normativo. No se va a excluir a nadie en este proceso. Lo que no quiere decir que tengamos que aceptar todo lo que se solicite. Unas serán tomadas en cuenta y otras no, y se argumentará su rechazo", indicó el director de transparencia.

El transfondo del anteproyecto está avalado por la intervención de más de trescientas personas y entidades, de las que resultaron1.500 aportaciones que han sido estudiadas. Y que ahora volverá a analizarse y a tener audiencia en un periodo de veinte días conjuntamente con las partes que tengan intereses implícitos en el futuro proyecto de ley: colegios de biólogos y veterinarios, asociaciones animalistas, gallistas o cazadores.