Homenaje en las redes a un "genio y figura"

Con una fotografía en la que aparece abrazado a Chiquito de la Calzada, Florentino Fernández (Flo) despide hoy en Twiter al humorista malagueño, que ha fallecido esta madrugada con un mensaje en el que exclama "Oh, no!!!. Maestro"



Florentino Fernández, que inició su trayectoria profesional como cómico imitando el lenguaje y el estilo de Chiquito, ha mandado al humorista malagueño "abrazos y besos fuertes" a través de las redes sociales, horas después de que se conociera el fallecimiento del cómico.







Oh, no!!! Maestro!!! Abrazos y besos fuertes!!! pic.twitter.com/aybNG9zkeR

Estés donde estés, seguro que ya le has dao la mano dos o tres veces al mismo. GRACIAS CHIQUITO, GENIO Y FIGURA. pic.twitter.com/DAw9rRw1QV

Se nos fue el más grande DEP Chiquito contigo empezó todo. No puedo no puedo no puedo. Hasta siempre Pecadorrrrr pic.twitter.com/gi8wmB38V4