Chiquito de la Calzada: cinco datos curiosos de su vida

Gregorio Sánchez nació en 1932 y desde muy joven fue cantaor flamenco, adoptando el sobrenombre de Chiquito de la Calzada. Durante 70 años de entrega al flamenco se fue haciendo un nombre y un hueco en ese mundo, que le llevó a viajar y aparecer en la televisión. Hasta que todo cambió en 1994 y empezó una nueva historia. Esa es la vida de Chiquito, en trazo grueso, hay algunos datos de su vida muy interesantes:



1. Comenzó como cantaor flamenco a los ocho años

Su primera actuación en un escenario fue a los ocho años, integrándose en un grupo de jóvenes cantaores malagueños bajo el nombre 'Capullitos Malagueños'. Su baja estatura y su origen en la humilde Calzada de la Trinidad le dieron su nombre artístico en la década de 1940: Chiquito de la Calzada. El Teatro Calderón, el Teatro Price, La Latina o TVE fueron algunos de los escenarios a los que se subió en su dilatada carrera.



2. Vivió en Japón

El boom del flamenco en el país nipón y su nombre como cantaor flamenco se unieron en un momento para llevarle a Extremo Oriente. Durante dos años estuvo viviendo en Japón, una curiosa experiencia que le dejó una profunda huella y le llevó a actuar en numerosas ocasiones frente a un entregado y exótico público.



3. Una historia de amor de 62 años: Pepita

Estuvieron casados 62 años y fue el gran amor de Gregorio Sánchez. Josefa García Gómez, a la que siempre llamaba Pepita, se convirtió en su esposa desde 1950, con apenas 18 años recién cumplidos. Fieles y entregados el uno al otro, no tuvieron hijos, pero supieron cultivar una historia de amor que se truncó en 2012, cuando falleció su mujer tras una enfermedad. Fue un duro golpe para Chiquito del que nunca se recuperó del todo. De hecho, se retiró de los escenarios y de la televisión, salvo algunas colaboraciones puntuales.



4. Verdiales y flamenco en 'Vacaciones en el mar'

El malagueño tuvo una curiosa aparición en la serie 'Vacaciones en el mar', en la época final de esta mítica serie, en 1986. Fue en su faceta de cantaor y en un capítulo en el que el 'crucero del amor' hacia escala en Barcelona. Por supuesto no podía faltar el flamenco y allí estaba Chiquito, dando palmas y cantando en una curiosa mezcla de flamenco y verdiales.



5. Renacer profesional a los 62 años

"Yo estaba actuando en Torremolinos y me vio Tomás Summers. Él fue el que me descubrió y me dijo que me fuese para Madrid. Y yo le dije: 'No, yo no me monto en un avión'", recordaba Gregorio en una entrevista. Era el año 1994 y tenía 62 años. Poco después se estrenó 'Genio y figura', un programa de humor que catapultó a varios humoristas, como Felisuco y Paz Padilla, aunque sin duda fue Chiquito de la Calzada el que más popularidad alcanzó.