El IAC espera un impacto económico de los Cherenkov en La Palma

"La red de telescopios CTA es Ciencia, pero no solo eso", afirma Ramón García, investigador principal del proyecto en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). quien argumenta que "su instalación en el Observatorio del Roque de los Muchachos va a suponer un gran impacto económico en La Palma". De hecho, añade que "poner estos telescopios en marcha y mantenerlos durante al menos 30 años, aparte del personal científico y técnico que se va a necesitar, repercutirá positivamente a distintos niveles".

La Red de Telescopios Cherenkov la constituye un conjunto de más de 100 telescopios distribuidos entre La Palma y Chile que estudiarán el Universo a la más altas energías: los rayos gamma. Parte del consorcio científico que respalda esta iniciativa se reúne estos días en la Isla para poner en común los últimos avances e identificar las dificultades pendientes de resolver hasta terminar su instalación.

"Desde el punto de vista científico, es un macroproyecto con el que esperamos hacer ciencia puntera y llevar a cabo descubrimientos hasta ahora imposibles con la instrumentación actual", añade García quien admite que "una instalación de estas dimensiones afectará a la vida de los palmeros". El impacto económico a corto plazo de actividades como ésta es evidente, pero a largo plazo se espera uno mayor y "hará falta empresas, servicios y personal que se radique aquí para satisfacer la demanda que generará CTA", explica García.

Por ejemplo, no hay ninguna empresa en La Palma que pueda mantener los centenares de segmentos que forman los espejos de los telescopios Cherenkov, y hay que recurrir a instalaciones en el extranjero. "Lo ideal sería atraer empresas españolas que se radiquen en la Isla y que vean en ello un negocio. Todos los telescopios del Observatorio del Roque de los Muchachos necesitan mantener regularmente sus espejos -añade este investigador- por lo que esta futura empresa podría extender sus servicios al resto, no solo a la red CTA".

Mantenimiento

El mantenimiento de las instalaciones también creará nuevos puestos de empleo, no solo para personal científico. "Cuando cerró la fábrica de tabaco Philip Morris, parte del personal técnico que se quedó sin trabajo se incorporó al equipo del Gran Telescopio Canarias (GTC) aunque no tuvieran conocimientos de Astronomía. Esto demuestra que hay gente preparada en La Palma para trabajar en este observatorio y que CTA puede suponer una oportunidad de empleo". Por no hablar de los intangibles. "Desde un punto de vista turístico, el Observatorio del Roque de los Muchachos ha contribuido de forma significativa a situar a la isla de La Palma en el mapa". Ha atraído a mucha gente, que quizá descubran aspectos de la Isla que desconocían, aumentando sus posibilidades de proyección internacional.