Canary Wine pone en valor la cultura del vino en las Islas con unas jornadas

Las primeras Jornadas Históricas Canary Wine, inauguradas recientemente en el Espacio Cultural CajaCanarias, reúnieron expertos de las Universidades de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Madeira, Lisboa y Rovira i Virgili quienes en diferentes ponencias, conferencias y mesas redondas pusieron en valor el gran acervo cultural que el Vino de Canarias significa para nuestro Archipiélago.

La primera jornada comenzó con la exposición de Manuel Lobo Cabrera, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y quien fuera rector de dicha Institución y vicerrector de la ULL, quien disertó sobre El vino como patrimonio cultural de Canarias. A continuación, Manuel Hernández González, profesor Titular de Historia de América de la ULL habló sobre las vicisitudes del comercio del vino en el siglo XVIII.

El último acto académico de la primera jornada corrió a cargo de José Carlos Marques, investigador de la Universidad de Madeira (Portugal) quien disertó sobre la importancia de una molécula, el sotolón.

Como colofón, una Cata de Vinos Históricos de Canarias a cargo de David Seijas, ex sumiller de El Bulli y actual sumiller de ElBulliFundation.

La segunda jornada albergó también distintas conferencias y mesas redondas. La clausura de las Jornadas Históricas Canary Wine tuvo lugar con el espectáculo To Wine Or Not To Wine, una iniciativa cultural que jamás se había llevado a cabo por parte de ninguna entidad vitivinícola de Canarias.