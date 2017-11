Casi la mitad de los facultativos de las Islas trabaja con un contrato temporal

La precariedad de la plantilla sanitaria del Archipiélago es uno de los "caballos de batalla" de los representantes del colectivo médico de las Islas, una cuestión que se sustenta entre otros aspectos en que prácticamente la mitad de los facultativos de Canarias trabajan con un contrato temporal, una situación que llega a dilatarse durante años. Es una de las principales críticas expuestas ayer por el Sindicato Médico y por el colegio oficial del sector en Santa Cruz de Tenerife, cuyos representantes anunciaron ayer su intención de convocar movilizaciones.

El presidente del Colegio tinerfeño de Médicos, Rodrigo Martín, aclaró que "según los datos de la Consejería de Sanidad en documentos del Boletín Oficial de Canarias, las Islas tienen unos 4.000 médicos, pero los cálculos de los dos colegios apuntan a que hay 8.000 trabajando", una cifra que fue corroborada por la vicepresidenta del Sindicato Médico, Natacha Sujanani, al asegurar que "entre el 45% y el 50% de los facultativos tienen contratos temporales y el resto se dividen más o menos a partes iguales entre interinos y funcionarios".

Según Sujanani, esta situación se ve recrudecida por el hecho de que muchos de estos profesionales "encadenan contratos durante años" y citó como ejemplo más sangrante el de un médico que lleva desde 2002 trabajando con este tipo de vinculación. Se trata de una cuestión que, según el presidente del Sindicato Médico, Levy Cabrera, "ha sido objeto de múltiples compromisos por parte de los diferentes gobiernos de la Comunidad Autónoma sin que hasta ahora se haya hecho nada".

Esta circunstancia llevó a un neurólogo del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) a recurrir a la justicia, un caso que ha sido ganado por el médico. Según explicó el asesor jurídico de la organización sindical, Eugenio de León, un juzgado de lo contencioso-administrativo ha condenado al Servicio Canario de Salud al nombramiento del médico como interino "al detectar un fraude de ley" en la concatenación de contratos temporales del especialista durante al menos seis años.

"Se trata de la primera sentencia de este tipo en relación a médicos de Canarias", apuntó el abogado antes de informar de que la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional ha recurrido el fallo judicial. El letrado considera que este recurso "no tendrá recorrido" puesto que según sus palabras la sentencia "es bastante clara y argumentada" y además afirmó no entender la decisión de la Administración sanitaria: "Es una oportunidad para nombrar directamente por vía administrativa a los profesionales que estén en esa situación como interinos".

Tanto De León como Levy Cabrera auguraron que con este antecedente provocará un aluvión de demandas en la misma línea "con lo que se judicializaría el proceso, con el coste económico que eso supone en lugar de invertirlo en sanidad", lamentó el presidente del Sindicato Médico quien lamentó que en el caso de Canarias es "la peor comunidad autónoma en materia de estabilidad y condiciones laborales y profesionales de su plantilla".

Entre los argumentos que emplea el representante de los facultativos isleños se encuentra el hecho de que "en 30 años solo se han hecho tres ofertas de empleo público para hacer fijas las plazas", además de que la última de la convocatoria, correspondiente al año 2007 "aún sigue sin resolverse del todo". A ello se suma que "aunque hay médicos, lo que hace falta es especialistas que no hay suficientes porque desde el Gobierno central se han disminuido las plazas de MIR y el Ejecutivo canario no ha hecho ningún esfuerzo".

Consecuencias

Todas estas circunstancias provoca una presión asistencial derivada de la inestabilidad de la plantilla, cuestión que según el argumento de Natacha Sujanani se agrava en el caso de la conciliación de la vida familiar y laboral: "El 75% de los trabajadores del Servicio Canario de Salud son mujeres y muchas de ellas se plantean quedarse embarazadas porque saben que al término de su contrato temporal no se les va a renovar". "Toda esta situación provoca la fuga de profesionales que cansados de encadenar contratos se van a otra comunidad autónoma, como nos ha pasado recientemente con un psiquiatra infantil del Hospital Universitario de Canarias", lamentó.

Para los representantes del colectivo, la inestabilidad de las plantillas tiene una repercusión directa en la calidad asistencial que reciben los pacientes puesto que "no está garantizado que el médico que atienda un día, en la siguiente consulta siga estando sino que habrá otro", dijo Sujanani a lo que Cabrera apuntó que "además, la normativa permite que en el caso de no encontrar especialistas, la plaza estatutaria se cubra con un profesional de medicina general, lo que no supone la misma atención".