Garafía registra más de 230 litros de agua por metro cuadrado

El Cabildo de La Palma, a través del Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) dependiente de la Consejería de Emergencias, activó ayer el Plan Insular de Emergencias de La Palma (Peinpal) ante las situaciones que se pudieran producir con motivo de la declaración de alerta por lluvias decretada en la Isla por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, que se mantuvo hasta las 16:30 horas.

La Corporación insular, a través de los Servicios de Medio Ambiente y Emergencias y de Infraestructuras, tuvo que actuar en diversos puntos de la Isla, especialmente en el término municipal de Garafia, donde la estación meteorológica del Cabildo en la zona de San Antonio del Monte registró la caída de más de 230 litros de agua.

Las fuertes lluvias provocaron desperfectos en diferentes puntos de la Isla. Para intentar paliar los efectos de las mismas, el personal de Infraestructuras del Cabildo actuó para retirar los restos de desprendimientos que invadieron diversas carreteras insulares. En este sentido, se realizaron labores de este tipo en la carretera LP-4, que da acceso al Roque de Los Muchachos; en la LP-2 en la zona de Jedey-Tamanca; y en la carretera LP-213, de El Remo (Los Llanos de Aridane), entre otras. Además, se cerraron al tráfico la carretera LP-109 de Las Mimbreras que comunica las localidades de Barlovento y Garafía.

Hay que tener en cuenta que la declaración de alerta conllevó también el cierre de la Red Insular de Senderos y las áreas recreativas insulares, en previsión de posibles desprendimientos y caída de árboles. Así mismo, se instó a todos los ciudadanos, empresas y entidades públicas a adoptar las medidas de autoprotección necesarias en previsión de posibles daños por fenómenos meteorológicos adversos.

Además, con la activación del Peinpal se mantuvo en alerta a todos los grupos de intervención dependientes del Cabildo de La Palma, grupos de seguridad, grupos sanitarios y voluntarios organizados para que, en caso de que fuera necesario, tuviesen disponibilidad inmediata.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado para hoy el aviso amarillo en La Palma, esta vez por fenómenos costeros adversos, ya que se espera mar combinada del norte de cuatro metros en el norte de la Isla, entre las 20:00 y las 24:00 horas. Este aviso se mantendrá también el jueves, con viento del nordeste fuerza 7 en el noroeste.

El Gobierno de Canarias recomienda a los ciudadanos que revise el estado de los tejados, azoteas y bidones de agua, así como desagües y bajantes; y que eviten estacionar los vehículos en los cauces de los barrancos. Además, aconseja evitar los desplazamientos y, en caso de necesidad, conducir con precaución y no atravesar zonas que puedan inundarse; así como no realizar excursiones ni acampadas hasta que no se reestablezca la normalidad.