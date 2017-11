El Gobierno de Canarias declara la situación de alerta por lluvias en La Palma

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, ha declarado hoy martes la situación de alerta por lluvias en la isla de La Palma que podrían dejar hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan de Protección Civil por Fenómeno Meteorológico Adverso (Pefma).



Recomendaciones para la población en estos casos:

Cómo prevenir

€ Preste atención a las previsiones meteorológicas y a las recomendaciones de las autoridades al

respecto.

€ Revise el estado de los tejados, azoteas y bidones de agua, así como desagües y bajantes.

€ Aunque el cielo esté despejado, no estacione su vehículo en el cauce de los barrancos.

€ Revise y tenga preparado linterna o velas, cocina tipo camping-gas en previsión de falta de fluido

eléctrico, agua potable, medicinas, radio a pilas, etc.

€ Cierre y asegure las ventanas y puertas para impedir la entrada del agua. Pequeñas protecciones

pueden ayudar a resguardarle en caso de inundación.

€ Evite salir de excursión o de acampada hasta que no se reestablezca la normalidad.

€ Evite los desplazamientos. En caso de necesidad, conduzca con precaución y no atraviese zonas que

puedan inundarse.

Cómo actuar

€ Sintonice las emisoras de radio locales y siga las instrucciones que se indican.

€ Si observa que la tormenta viene acompañada de rayos o relámpagos, cierre las ventanas y puertas

de la vivienda ya que las corrientes de aire atraen los rayos.

€ Desenchufe los aparatos eléctricos para evitar que sean dañados por una subida de tensión o que

ocasionen descargas eléctricas.

€ En caso de inundación desconecte el interruptor general de electricidad de la vivienda.

€ Si la tormenta le sorprende cuando va conduciendo, disminuya la velocidad y extreme las

precauciones ya que la calzada puede verse afectada por desprendimientos.

€ No se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, ni atraviese los tramos

inundados para evitar que la fuerza del agua le arrastre.

€ Si está en el campo, recuerde que no debe refugiarse debajo de árboles solitarios, ni subir a zonas

elevadas y aléjese de alambradas, torres o cualquier estructura metálica.

€ Evite llamar por teléfono, a fin de evitar que se colapsen las líneas.

€ En caso de emergencia no dude en llamar al 1-1-2.

€ Para cualquier solicitud de información llamar al teléfono 0-12.