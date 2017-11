Estambul, una ciudad mágica

la opinión de tenerife invita a sus lectores a dar la vuelta al mundo. Este es un nuevo reportaje del serial sobre la experiencia de un periodista tinerfeño, Fernando Palarea, que realiza una vuelta completa al globo junto al empresario Pablo Oramas y el viajero César Sar, para la realización de la segunda temporada del exitoso programa de viajes El Turista. Este diario ofrece las experiencias de estos aventureros, que visitarán más de 50 países de los 5 continentes en 14 meses. En este noveno reportaje de la serie entramos en una ciudad mágica entre los continentes de Asia y Europa: Estambul.

Con más de medio centenar de historias captadas para la segunda temporada de El Turista en África, emprendemos una nueva etapa en esta vuelta al mundo. Cambiamos de escenario. Dejamos atrás las tribus, los animales, la naturaleza más salvaje y la idiosincrasia de los pueblos africanos, mientras nos da la bienvenida una de las pocas ciudades en el mundo que se encuentra entre dos continentes: Estambul.

Y es que la que fue capital de diversas civilizaciones durante siglos se encuentra dividida geográficamente por el estrecho del Bósforo, en dos zonas: la europea y la asiática. Aunque Ankara es la capital del país, Estambul es la urbe más grande y poblada de Turquía. Para conocerla a fondo y sacarle el máximo jugo, contamos en nuestra breve estancia en la antigua Constantinopla con el apoyo de Turismo de Turquía. Este tipo de colaboraciones institucionales nos permiten trabajar con mayor facilidad debido a que nos ayudan con la logística, movilidad, producción y permisos necesarios para poder realizar la filmación sin complicaciones y abriéndonos las puertas con ciertos privilegios que habitualmente son inaccesibles para cualquier turista.

Historia por todas partes

Estambul es una ciudad llena de contrastes. No sólo por los geográficos, sino por los legados históricos que posee, habiendo sido moldeada por las civilizaciones que ocuparon este territorio. Camaleónica, ha sabido adaptarse acogiendo lo mejor de cada cultura, mientras se ha convertido en una de las ciudades más modernas y cosmopolitas del mundo. Por las calles de esta animada urbe, que fue capital de los imperios Romano de Oriente y Otomano aún se siente la esencia bizantina. Yako Igual, nuestro guía en este escenario de grandes acontecimientos políticos, religiosos y artísticos durante más de 2.000 años, es consciente del potencial de su querida Estambul. Lo sabe y además tenemos la suerte de que se mueve como pez en el agua en el mundo televisivo, debido a que dirige documentales temáticos en esta región. Por eso, no duda en aportar su granito de arena, proponiendo posibles historias que se adaptan a la filosofía del programa y que nos llevan hasta el corazón de esta ciudad, sus entresijos, su vida y las costumbres del pueblo turco.

La mayoría de la población de esta urbe, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985, es de confesión musulmana, siendo una minoría de cristianos y de judíos. En Estambul hay más de 2.000 mezquitas entre las que destaca la conocida popularmente como Mezquita Azul. Construida por el Sultán Ahmed I, del que recibe su nombre, fue inaugurada en 1617 y en su interior posee más de 200 preciosas vidrieras y 20.000 azulejos de color azul que adornan la cúpula, de 23 metros de diámetro y 43 metros de altura; y la parte superior de la mezquita. Que posea 6 minaretes supuso una polémica que conllevó que, para apaciguar a los fieles, se crease un séptimo en la Meca.

El símbolo de Santa Sofía

Una de sus vistas más increíbles de la mezquita se obtiene desde otro de los principales reclamos de Estambul. A sólo unos metros de distancia, frente a la Mezquita de Sultan Amhed, se erige el símbolo de la ciudad, Santa Sofía, o como la llaman los turcos, Ayasofya. Situada en el punto más alto, fue construida en el siglo VI y es una de las obras de maestras del arte bizantino. Desde sus ventanales se divisa la mezquita que creó el sultán diez siglos más tarde. Este templo, que fue iglesia y posteriormente convertida en mezquita durante el Imperio Otomano, actualmente es un museo y tiene un interior sobrecogedor. Absolutamente sorprendente. Sus columnas monolíticas, los gigantes medallones decorativos y sus mosaicos de interés históricos dejan boquiabiertos al visitante. Su inmensa cúpula de más de 30 metros de diámetro y sus cuatro minaretes son la imagen más característica de la metrópolis turca. Una imagen panorámica de la ciudad, que desde la Torre de Gálata se disfruta hasta que se pierden los horizontes. ¡Mágica y preciosa ciudad! Es lo único que se me pasa por la cabeza mientras admiro Estambul desde una de sus colinas.

Es bastante común que se vinculen estos dos magníficos edificios que comparten localización en el centro neurálgico de la ciudad, pero como no todo es entretener en el programa y también hay que aportar datos históricos que lo enriquezcan, aprovechamos para detallar las diferencias entre un exponente de la época bizantina frente a la construcción otomana. Sin embargo, no son las únicas joyas. En este centro histórico se agolpan obras arquitectónicas únicas en el mundo como la Cisterna Basílica o el Palacio Topkapi. Este es el mayor reflejo de la época imperial y que simboliza el poder que alcanzó Constantinopla como sede del Imperio Otomano, desde donde mandaban los sultanes hasta mediados del siglo XIX. Aunque inicialmente lo visitamos brevemente, conseguimos introducir las cámaras con un permiso especial, en el día de descanso, para grabar el harén. Ese era el lugar donde residía el sultán, su familia y ciento de mujeres de alto nivel cultural adiestradas en ciertas habilidades.

Seguimos tras la pista de los sultanes y visitamos el Palacio Dolmabahçe, que sustituyó al Palacio Topkapi como residencia de los sultanes desde 1856 hasta 1924, año en que se abolió el califato. Se trata del edificio más grande del país. Dispone de 285 habitaciones, más de 40 salas, 68 lavabos y 6 baños turcos. En ellos se combinan el estilo occidental barroco, neoclásico y rocoso con el tradicional otomano. Todo llevado a su máxima expresión. Al lujo más exquisito. Lámparas que pesan quintales hechas con los mejores cristales, tapicería e inmobiliario de suprema calidad. Las reliquias se suceden en cada sala que visitas. ¡Y encima conseguimos que nos iluminaran la gran lámpara del salón principal! Sin embargo, la visita nos conllevó un pequeño susto. Una anécdota más de El Turista, cuando desafiando al viento intentamos tomar unas tomas aéreas desde el Bósforo y un golpe de viento hace que choque el dron contra la puerta. Por suerte, sólo daños materiales. No ganamos para sustos.

La capital económica de Turquía es una ciudad llena de color. Lo occidental se mezcla con lo oriental y el caos con el orden, pero de la mezcla resulta una combinación inigualable. Fluye el arte en cada esquina, ya sea pintando sobre el agua con la tradicional técnica del ebru o danzando enigmáticamente como los derviches. Hay mucho arte, también en su cocina. Paseando por sus calles, Yako, nos propone hacer una ruta gastronómica. Poner el paladar a prueba y abrir el apetito de los televidentes cuando estén sentados en su sofá. Y lo vamos a lograr. ¡Qué pinta y qué sabrosa la comida turca! Eso sí, tendrán la sensación de que César Sar se pasa todo el programa comiendo, pero aunque no es menos cierto que le encanta comer. Cuestiones del guión. "Lo hago por trabajo", señala entre bocado y bocado? ¡Yo también me puse fino, aunque me toque comer frío!

Dicen ser los creadores del yogur, pero no es sólo esa su especialidad. También tiene relevancia en su oferta el cordero, por eso de su población sea mayoritariamente musulmana, también toma relevancia. No importa el nombre del plato, sólo hay que atreverse y disfrutar. Aunque la influencia del mar hace que el pescado y el marisco sean las preferencias para muchos visitantes, de sus platos principales no podíamos dejar pasar la oportunidad de ver cómo se elaboraba un auténtico kebab, seguramente su plato más internacional. ¿Y de los postres? Pues además de las delicias turcas, el que se lleva la palma es el baktlava. Y sí, tuvimos la oportunidad de ver paso a paso, mientras lo filmábamos sin dejar que se escapase ningún segundo del proceso; cómo se elabora el que dicen es el mejor baktlava del mundo, realizado en el mítico y cinematográfico hotel Kempinski. Nos pusimos las botas degustando las diversas variedades que realizan estos prestigiosos chefs. Históricamente Estambul, debido a su situación entre dos corrientes de civilización -la del Mediterráneo al mar Negro y la de Europa a Asia- siempre ha tenido una gran relevancia económica y comercial. Más de 4.000 tiendas repartidas en 58 calles resumen la esencia de Turquía en su popular Gran Bazar. Actividades gremiales y de artesanía, como sus tradicionales alfombras cosidas a mano, brillantes lámparas y oro, son el objetivo de los cerca de medio millón de visitantes cada día. El bazar nunca para. Allí son los colores los principales protagonistas, mientras que en el de las especias son los olores los que cautivan.

Orgullo del Bósforo

Aunque posean auténticas obras arquitectónicas o una historia para enmarcar, los turcos de lo que más se sienten orgulloso es del Bósforo. Sacan pecho hablando de la preciosidad de este enclave con su famoso Cuerno del Oro. Les encanta poder sentenciar que tienen lo mejor de cada una de las orillas, la occidental y la oriental; y no les falta razón cuando afirman que el paseo en crucero, tanto de día como de noche, es imperdible para cualquiera que visite Estambul. Para nosotros supone una oportunidad de filmar la ciudad desde otro punto de vista, desde el agua, desde su columna vertebral que la divide. Confirmando sus contrastes, disfrutando de cada toma mientras la brisa nos refresca y sintiendo la tranquilidad, que reina en esta ciudad, a pesar de las conflictivas noticias internacionales que siempre hacen ruido y han hecho mucho daño al sector turístico de esta inigualable ciudad. Nuestro destino en el crucero es llegar hasta la Islas Príncipe, en donde nos espera un paseo en calesas. Son muy fotogénicas para la televisión, pero el traqueteo de los caballos y el movimiento de las viejas ruedas de madera suponen todo un reto para conseguir grabar y hace esencial el uso del estabilizador.

Sin duda, Estambul demuestra por qué fue la capital de dos de los imperios más poderosos. Hay que visitarla en más de una ocasión y, además, Turquía tiene muchos más rincones que merecen ser descubiertos. Pero, ¿quién no quiere volver a Estambul? Dicen que siempre hay que dejar algo para un próximo viaje, y así ha sido, pero nos vamos satisfechos con las fabulosas historias que hemos grabado. Estambul debe recuperar el poder turístico que el miedo y terror, les robó. ¡Visítala!