Embarazos psicológicos

Raúl Mérida y

Pablo Sentana

El embarazo psicológico es un desajuste hormonal que padecen algunas perras y que suele aparecer a los dos o tres meses del celo. No se trata, por tanto, de un problema psicológico sino de una reacción física al descender los niveles de progesterona en sangre y aumentar la secreción de prolactina. Lo más curioso es que tiene su origen en la vida de los lobos en manada. Cuando una loba pare, las demás lobas desarrollan una pseudogestación para ayudarle a amamantar a los cachorros.

No te preocupes, en unos días estará ya bien. En cualquier caso, si quieres que se le pase antes, retírale la muñeca, intenta que no se roce las mamas para no estimular la producción de leche -que suele ser lo más problemático en estos casos- y, ante la menor duda, acude a tu veterinario. Eso sí, cuando esté recuperada lo mejor es que te plantees esterilizarla para evitar más problemas de este tipo.