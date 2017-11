Uno de cada cuatro canarios no duerme bien debido al trabajo

Los problemas económicos y el trabajo quitan el sueño a un tercio y a uno de cada cuatro canarios, respectivamente, según una encuesta del Centro de Investigación sobre Fitoterapia (Infito) en la que han participado ciudadanos del archipiélago.

Canarias tiene una de las tasas de paro más altas de España (24,3%), según las últimas cifras, "lo que puede generar estrés y ansiedad entre sus habitantes y síntomas de insomnio leve y moderado", asegura el doctor Juan Carlos Ocaña, profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá, especialista en fitoterapia y colaborador de Infito. Para combatirlo, los expertos recomiendan seguir unas medidas de higiene del sueño, así como la toma de preparados farmacéuticos de plantas medicinales, como la pasiflora.

Y es que, según datos de Infito, el 25% de los canarios duerme peor en invierno. Los problemas de la vida diaria causan síntomas de estrés entre la población. "Esto repercute de manera notable en la conciliación del sueño, puesto que hace que nuestro sistema nervioso simpático, que reduce su actividad al acostarnos, esté siempre alerta impidiéndonos dormir bien", explica el doctor Ocaña. Otras situaciones como el acostarse tarde o con el estómago lleno pueden reducir la producción de melatonina, la hormona responsable de su regulación, e influir en la calidad y cantidad del sueño, comenta. También puede afectar el cambio de hora.

De hecho, datos de Infito demuestran que los canarios se toman peor el cambio de hora del otoño, con síntomas como el cansancio y la falta de concentración. Según datos de Infito, el 12% de los canarios toma plantas medicinales para dormir bien. "Pueden ser una opción terapéutica adecuada, como los de pasiflora o amapola de California, para tratar los síntomas del insomnio leves y moderados pues* no tienen los efectos secundarios de los ansiolíticos, pues no generan ni tolerancia ni dependencia", asegura el doctor Ocaña. Según este experto, las plantas mencionadas tienen capacidad inductora del sueño y ansiolítica. "Además, si se toman junto a otras, como la melisa o la valeriana, se aúnan y potencian sus efectos", añade.

"La pasiflora tiene un componente de actividad ansiolítica, por lo que combate el estrés y nos ayuda a dormir", afirma Mª Luz García Toro, farmacéutica especialista en plantas y colaboradora de Infito. "La melisa también es útil como ansiolítico y actúa en el aparato digestivo pues disminuye el dolor abdominal, ayuda a hacer la digestión y contribuye así a mejorar la calidad del sueño", añade. La experta afirma que la valeriana, al actuar sobre receptores benzodiacepínicos, favorece la conciliación. "Lo importante en su uso es seguir el consejo de un profesional y a día de hoy el más cualificado para ello es el farmacéutico, por lo que debemos acudir a la farmacia para adquirir esos preparados", indica García Toro. "En las farmacias se obtienen productos con una calidad asegurada que va a garantizar su eficacia y seguridad", comenta.



Efectos secundarios de los tranquilizantes

La utilización de estas plantas "en combinación, permitirá obtener aún mejores resultados pues se conseguirá dormir antes, con un sueño de mayor calidad durante toda la noche y evitando la somnolencia diurna provocada al tomar otros medicamentos", señala la especialista. Según datos de Infito, el 10% de la población canaria toma tranquilizantes para dormir bien, y la mitad de ellos, sin receta.

"Es importante que exista un control estricto sobre estos medicamentos y que sean prescritos por un médico", asegura el doctor Ocaña. Entre los efectos secundarios que pueden ocasionar se encuentran la somnolencia, la alteración de la capacidad de reacción, la fatiga o la pérdida de memoria, comenta. Asimismo, pueden a su vez revertir los trastornos del sueño y provocar otros problemas de salud, añade. También pueden generar dependencia y abstinencia si se dejan de tomar, así como problemas de tolerancia, que hacen sea más necesario consumir en más cantidad. Un estudio reciente demuestra cómo España lidera el consumo de sedantes: el 18% de los encuestados reconoce haberlos tomado al margen del médico a lo largo de su vida.



Consecuencias del insomnio

Datos recientes de Infito demuestran que los síntomas del insomnio, por este orden, son la irritabilidad, la pérdida de la capacidad de concentración, ansiedad y somnolencia diurna. Las personas que sufren trastornos del sueño pueden tener a menudo problemas en su vida diaria. "Se levantan agotadas, con fatiga a lo largo del día, irritadas, con ansiedad, pérdida de concentración, alteraciones de la memoria, y ven mermados sus reflejos lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Todo esto dificulta la calidad de vida, y la salud del paciente", asegura el doctor Ocaña. Las medidas de higiene del sueño recomendadas son: que la siesta no dure más de 30 minutos, no practicar deporte durante las tres horas anteriores a ir a dormir, acostarse al menos dos horas después de cenar, no tomar alcohol durante la cena, no utilizar dispositivos electrónicos en la cama ni hacer llamadas, acostarse y levantarse a la misma hora. "Todo ello contribuirá a combatir el insomnio", concluye el doctor Ocaña.