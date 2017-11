Un nuevo hueco hallado en Keops agranda el misterio de las Pirámides

El descubrimiento en el interior de la Gran Pirámide de Keops de un nuevo hueco de unos 30 metros de largo y de uso desconocido agranda el enigma en torno a esos monumentos egipcios y refleja el poder de las nuevas tecnologías, ya que para este hallazgo se ha recurrido a la física de partículas.

El codirector del proyecto y presidente del Instituto HIP (con sede en Francia), Mehdi Tayoubi dijo que no sabían "que podía haber un vacío tan enorme. Ahora hay que entender para qué sirve", para lo que confían en que los egiptólogos puedan interpretar los datos que los científicos vayan recopilando. "Que un misterio tenga 4.500 años no significa que no haya que intentar resolverlo", según los miembros de la misión responsable de esta revelación, ScanPyramids, que se lanzó en octubre de 2015 bajo el paraguas del Ministerio de Antigüedades egipcio para descifrar el interior de esas estructuras.

El equipo centró su interés en esta ocasión en la Gran Pirámide, la más alta de todas, de 146,59 metros de alto, y la edificación más importante del Reino Antiguo, levantada durante el reinado de Khufu (2550 a.C. a 2527 a.C.), el segundo faraón de la IV Dinastía, y a quien Herodoto llamó Keops. La oquedad detectada, cuyo descubrimiento fue publicado ayer en la revista Nature y a la que no se tiene acceso, presenta una sección transversal similar a la de la Gran Galería, ubicada justo debajo, y es lo suficientemente grande como para albergar un avión en su interior.

Al igual que en octubre de 2016, cuando los científicos vieron otro hueco detrás de la fachada norte, ahora se debe multiplicar la recopilación de datos para ver su forma exacta y si contiene diversas estructuras, indicó Tayoubi. Para llegar a este nuevo hallazgo, los expertos recurrieron a diversas técnicas, todas ellas no invasivas para evitar daños.