Nadar en La Palma con un tiburón ballena de 10 metros

"Un día después sigo subido en una nube. Fueron unos minutos alucinantes, los más espectaculares que he vivido en mis muchos años de inmersiones en Canarias". Estas fueron algunas de las sensaciones que vivió el submarinista palmero Luis García Martín el pasado miércoles cuando al mediodía se topó de repente, mientras buceaba con sus colegas de la asociación La Palma Isla Azul Diego Pérez y Francisco Martín, así como la pareja de éste, Raquel, con un tiburón ballena de más de 10 metros, el pez más grande del mundo.

Luis, Diego, Francisco y Raquel habían acudido esa mañana a la playa de Las Cabras, en el municipio palmero de Fuencaliente, para hacer una inmersión. "Habíamos oído que se habían visto por la zona ejemplares de mantas diablo, así que nos tiramos al mar a ver si los veíamos", cuenta García. Recorrían los ricos fondos marinos en dirección a Santa Cruz de La Palma cuando se toparon con el pez gigante. "Surgió de las profundidades en la zona en la que estábamos Sergio y yo. Cerca estaban Francisco y Raquel, que asimismo habían localizado mantas diablo. Los avisamos y vinieron rápidamente a donde estábamos nosotros".

Luis García asegura que no se olvidará jamás del encuentro. "Se me salía el corazón por la boca de la emoción. Fíjese si fue especial que nadaríamos junto al tiburón ballena unos 10 o 15 minutos, justo al lado de él, pero a mí me pareció una eternidad. Es un pez espectacular, inmenso. Además, este con el que nos topamos se movía de una forma muy dócil. Son inofensivos pero se pueden asustar y espantar. Se mantuvo con nosotros hasta que terminó perdiéndose", explicó el submarinista residente en el municipio de Los Llanos de Aridane.

García admite que tuvieron suerte. No es fácil encontrar ejemplares de tiburón ballena en las aguas canarias. A finales del pasado mes de agosto, otro grupo de submarinistas se topó con uno en el Mar de las Calmas, en El Hierro. Y sus miembros lo vivieron con idéntica intensidad que el grupo palmero. Pero es raro verlos tan cerca de las costas canarias. De hecho, en El Hierro no se veía uno desde hacía al menos dos años.

Un gigante del mar

El tiburón ballena ( Rhincodon typus), el pez existente más grande de los océanos con ejemplares que pueden alcanzar los 12 metros de longitud, habita en aguas cálidas tropicales. Se cree que está en la Tierra desde hace 70 millones de años. Algunos pasan por Canarias en sus rutas migratorias aunque muy rara vez tan cerca del litoral isleño. Se alimenta principalmente de plancton y, al igual que el segundo pez más grande del planeta, el tiburón peregrino, lo hace por filtración. Para comer, abre de par en par sus enormes mandíbulas y absorbe todo lo que está cerca. Después cierra la boca, expulsando y filtrando el agua por las agallas.

Luis, Diego y Francisco, los buceadores que nadaron con uno de estos gigantes del mar, constituyeron hace cerca de un año, junto a Alfonso Montesdeoca y Antonio Camacho, la asociación La Palma Isla Azul. "Somos cinco amigos que solíamos hacer inmersiones juntos y compartíamos esta pasión por el gran azul. De una forma un poco casual empezamos a dar charlas en los centros educativos de La Palma para mostrar y poner en valor los espectaculares fondos marinos de las Islas. Un día nos planteamos que por qué no constituíamos una asociación y así lo hicimos el año pasado", detalla Luis García.

La frase de Cousteau

Los cinco miembros del colectivo consideran que se conoce y se alaba la riqueza terrestre de Canarias pero no la submarina. Como dijo Jacques Cousteau, el gran investigador del mar, "solo amamos aquello que conocemos", una frase que se ha convertido en uno de los mantras de La Palma Isla Azul. "Para amar los fondos marinos de Canarias hay primero que conocerlos, siguiendo a Jacques Cousteau. De ahí que decidiéramos abrir una actividad pedagógica. Y es que los fondos de las Islas son extraordinarios, de una riqueza impresionante. Y qué mejor que enseñarlos a los jóvenes".

Los buceadores de La Palma Isla Azul han observado algunos cambios bajo el agua. "Cada vez se ven en Canarias más especies de otras latitudes, que no solían venir o si lo hacían, era de una forma menos frecuente. Tenemos la teoría de que esto puede ser producido por el cambio climático y la subida de la temperatura en el mar. De ahí que vengan especies que se prodigan en zonas tropicales, no subtropicales como Canarias. Ahí está el ejemplo del tiburón ballena. De cualquier manera, no es una conclusión científica. Es una apreciación de un grupo de amigos aficionados al submarinismo", explicó el palmero.

"Fue mágico"

"Cuando salimos del agua no nos lo podíamos creer. ¿Viste eso?, le decía a Diego, Francisco y Raquel. Ha sido alucinante, coincidimos". Son esas sorpresas que a veces depara el gran azul. Y eso que Luis García ya había visto ejemplares de este pez gigante en aguas de las Islas Maldivas, que sí frecuentan. "Pero es que esta vez nadamos al lado de este ejemplar, que era enorme, con esos puntos claros que contrastan con el color gris de su piel", aseguró García, para concluir: "No los tocamos por respeto y para que no se espantara. Pero permitió que estuviéramos con él un buen ratito, lo suficiente para haber disfrutado de uno de los momentos más mágicos de mi vida".