Un medio británico: "El Teide podría entrar en erupción pronto"

Los medios internacionales vuelven a alarmar a la población informando de una posible y pronta erupción en Canarias. Si hace unas semanas se ponía sobre la mesa el tsunami que provocaría si entrara en erupción Cumbre Vieja, en La Palma, ahora The independent alerta de un posible y pronto despertar del Teide.



Este medio de comunicación se hace eco de los seísmos que se han recogido los últimos días en los alrededores del volcán tinerfeño, alertando de que se trata de "22 en solo 4 días". Al menos también recogen el testimonio de los expertos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), que aseguran que no existe riesgo de erupción.





