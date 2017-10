Doña Letizia entrega los Premios Rey Jaime I 2017 en la Lonja de Valencia

SM La Reina Letizia presidió ayer los Premios Rey Jaime I 2017 en la Lonja de la Seda de Valencia, que destacan el trabajo de los investigadores y emprendedores en España. La Reina destacó la apuesta de los ganadores de los Premios Rey Jaime I por reinvertir el premio en investigación y en más ciencia y emprendimiento y aseguró que el conocimiento, la educación, la cultura y la innovación "es lo que nos seguirá conduciendo al lugar en el que, cada uno desde su responsabilidad, continuaremos creciendo como país en una España mejor y más justa".

Fernando Martín en Investigación Básica, Carmen Herrero en Economía, Josep Dalmau en Medicina Clínica, Anna María Traveset en Protección del Medio Ambiente, Susana Marcos en Nuevas Tecnologías y Alicia Asín al Emprendedor recibieron de mano de SM La Reina la medalla que les acredita como ganadores de sus respectivos galardones.

El vicepresidente de la Fundación Premios Rey Jaime I, Vicente Boluda, en su intervención apostó por el diálogo y por erradicar la crispación en la sociedad española. Boluda hizo un llamamiento a la unidad. "No hay desafío ni reto al que no podamos dar respuesta si estamos unidos", enfatizó el empresario.

Boluda tuvo unas palabras de reconocimiento para la recientemente fallecida esposa del profesor Santiago Grisolía, presidente fundador de los Premios Rey Jaime I y envió un mensaje de gratitud por el apoyo constante de la Casa Real a los galardones. El vicepresidente de los Premios reclamó un ecosistema educativo comprometido con la ciencia.

El alcalde de la ciudad de Valencia, Joan Ribó, como anfitrión, destacó "la apuesta de Valencia por ser una ciudad acogedora y por ser un referente a nivel mundial en el ámbito alimentario." Ribó valoró que este año haya mujeres entre las galardonadas y resaltó que "la excelencia científica necesita de iniciativas privadas para que la hagan más competitiva, pero también de una correcta inversión pública".

Por su parte, Carmen Herrero, habló en nombre de los premiados y recordó que un país "que no investiga, que no innova, que no crea producto y que no es capaz de ponerlo en el mercado tiene las puertas cerradas al porvenir que nos espera. La investigación no se debe generar solo en la Universidad. El trabajo científico y tecnológico tiene que tener también cabida sustancial en nuestras empresas".

Sobre la importancia de la ciencia también habló el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien la consideró el mejor antídoto "contra el fanatismo" del que nos han alertado voces como la de Amos Oz.